Dólar abre em queda, abaixo de R$ 5, nesta terça

247 - O dólar iniciou esta terça-feira (14) em queda frente ao real, mantendo-se abaixo da marca de R$ 5, influenciado pelo cenário internacional e pela expectativa de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã. O movimento acompanha a desvalorização da moeda norte-americana em relação a outras divisas globais, diante do otimismo com um possível acordo que pode encerrar o conflito entre os dois países.

Equipes de negociação dos Estados Unidos e do Irã podem retomar conversas em Islamabad, no Paquistão, ainda nesta semana, o que reforça o clima de confiança entre investidores.

Às 9h30, o dólar à vista registrava queda de 0,31%, sendo negociado a R$ 4,9804 na venda. O desempenho dá continuidade à tendência observada no pregão anterior. Na segunda-feira (13), a moeda norte-americana já havia recuado 0,25%, encerrando o dia cotada a R$ 4,9980 — patamar abaixo de R$ 5 pela primeira vez em dois anos.

Intervenção do Banco Central

No cenário doméstico, o Banco Central também atua para dar suporte à liquidez do mercado cambial. Às 11h30 desta terça-feira, está previsto um leilão de 50 mil contratos de swap cambial tradicional, com o objetivo de rolar o vencimento programado para o dia 4 de maio.