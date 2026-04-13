Mercado eleva projeção de inflação para 2026, diz Boletim Focus

247 - A projeção de inflação para 2026 voltou a subir, enquanto o dólar apresentou recuo e as estimativas para crescimento econômico e taxa básica de juros foram mantidas estáveis, segundo dados mais recentes do Banco Central. O Boletim Focus indica IPCA em 4,71%, PIB em 1,85% e Selic em 12,50% para o período.

A estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 avançou para 4,71%, registrando a quinta alta consecutiva. Na semana anterior, a projeção estava em 4,36%, enquanto há quatro semanas era de 4,10%. Para 2027, também houve elevação, com a previsão chegando a 3,91%, no terceiro aumento seguido. Já para 2028 e 2029, as expectativas permanecem estáveis em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

No caso do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), a projeção para 2026 subiu para 3,86%, acumulando a sexta alta consecutiva. Para 2027, a estimativa segue em 4,00% há oito semanas. Em 2028, houve leve recuo para 3,82%, enquanto para 2029 a previsão ficou em 3,70%. Os preços administrados também tiveram revisão para cima em 2026, com projeção de 4,87%, enquanto para 2027 subiram para 3,80%. Para os anos seguintes, 2028 e 2029, as estimativas permanecem estáveis em 3,50%.

As projeções para o crescimento econômico não sofreram alterações relevantes. A expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 foi mantida em 1,85% pela segunda semana consecutiva. Para 2027, o crescimento estimado segue em 1,80% há 15 semanas. Já para 2028 e 2029, o mercado mantém previsão de expansão de 2,00%.

No câmbio, houve revisão para baixo na expectativa do dólar. Para 2026, a projeção caiu para R$ 5,37, interrompendo o período de estabilidade das semanas anteriores. Para 2027, a estimativa também recuou, chegando a R$ 5,40. Em 2028, o valor projetado passou para R$ 5,46, enquanto para 2029 permanece em R$ 5,50.

Em relação à taxa básica de juros, o cenário segue inalterado. A Selic esperada para 2026 permanece em 12,50% pela terceira semana consecutiva. Para 2027, a projeção continua em 10,50% há 61 semanas. Em 2028, a expectativa está em 10,00%, enquanto para 2029 segue em 9,75%.