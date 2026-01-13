Dólar fecha estável ante real em dia de dados de inflação nos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO, 13 Jan (Reuters) - O dólar voltou a apresentar variações contidas nesta terça-feira no Brasil, encerrando novamente muito próximo da estabilidade, enquanto no exterior a moeda norte-americana sustentou ganhos ante a maior parte das demais divisas, em dia de novos dados de inflação nos EUA.

O dólar à vista encerrou o dia em leve alta de 0,07%, aos R$5,3759. No ano, a divisa acumula queda de 2,06%.

Às 17h03, o contrato de dólar futuro para fevereiro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- cedia 0,06% na B3, aos R$5,3985.

No meio da manhã o Departamento do Trabalho informou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,3% em dezembro, em linha com a projeção mediana dos economistas consultados pela Reuters. Nos 12 meses até dezembro, o índice avançou 2,7%, igualando a leitura de novembro.

O núcleo do CPI -- que exclui alimentos e energia – subiu 0,2% em dezembro, levemente abaixo do 0,3% projetado pelo mercado.

Na esteira da divulgação dos números, o dólar reduziu a força ante boa parte das demais divisas, incluindo o real, em sintonia com o recuo da curva de juros norte-americana.

Às 11h34 -- já após o CPI --, o dólar à vista marcou a cotação mínima da sessão, de R$5,3650 (-0,14%).

A moeda norte-americana ainda recuperou força no Brasil, atingindo a máxima de R$5,3949 (+0,42%) às 13h27, mas ao longo da tarde se manteve próxima da estabilidade, em mais uma sessão em que o noticiário interno teve pouca influência nas cotações.

No fim da manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez algumas declarações em Brasília sobre a área fiscal, na primeira entrevista a jornalistas após retornar de férias. Ele afirmou que o governo central fechou 2025 com um déficit primário estimado em 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), cumprindo a meta de déficit zero para o ano, que tem 0,25% do PIB de margem de tolerância.

Também pela manhã, o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap para rolagem do vencimento de 2 de fevereiro.

Às 17h08, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,26%, a 99,128.