Dólar recua ao menor nível desde antes da guerra e volta ao patamar pré-conflito

Reuters - O dólar fechou a segunda-feira em leve baixa no Brasil, acompanhando o recuo da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior, com as movimentações dos EUA em busca de um desfecho para a guerra com o Irã novamente conduzindo as operações.

Após oscilar em margens bastante estreitas ao longo da sessão, o dólar à vista encerrou o dia com leve baixa de 0,26%, aos R$5,1467 -- menor cotação de fechamento desde os R$5,1344 de 27 de fevereiro, véspera do início da guerra.

No ano, a divisa norte-americana passou a acumular recuo de 6,24%.

Às 17h03, o dólar futuro para maio -- o mais líquido no mercado brasileiro -- cedia 0,33% na B3, aos R$5,1750.

Assim como em sessões anteriores, as esperanças de um acordo entre EUA e Irã para encerrar a guerra voltaram a influenciar as cotações, com o dólar sustentando baixas ante a maior parte das demais divisas desde cedo.

Ainda pela manhã o Irã transmitiu ao Paquistão sua resposta à proposta dos EUA para o fim da guerra, rejeitando um cessar-fogo e enfatizando a necessidade de um fim permanente para o conflito, disse à agência de notícias oficial iraniana Irna.

EUA e Irã avaliavam um plano intermediado pelo Paquistão para encerrar a guerra, que já dura cinco semanas, enquanto se aproxima o prazo final dado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para que Teerã feche um acordo e reabra o Estreito de Ormuz, sob pena de ataques à sua infraestrutura.

Trump deu até às 20h de terça-feira (21h de Brasília) para que o Irã feche um acordo.

Durante a tarde desta segunda-feira, o presidente norte-americano reiterou suas ameaças e disse que o Irã poderia ser neutralizado em uma noite, sendo que “essa noite pode ser amanhã à noite".

Neste contexto, o dólar à vista se manteve travado entre margens estreitas no Brasil, oscilando entre a cotação máxima de R$5,1646 (+0,09%) às 10h22 e a mínima de R$5,1394 (-0,40%) às 11h34.

No exterior, em um dia de liquidez reduzida em função de feriados em várias praças da Europa, o dólar se mantinha em queda no fim da tarde. Às 17h13, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,25%, a 100,010.

No fim da manhã, o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 4 de maio.

(Edição de Isabel Versiani e Alexandre Caverni)