“É papel do BC fazer a conta”, diz Haddad após manutenção da Selic em 15%

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (29), em entrevista ao Metrópoles, que a responsabilidade dos cálculos pela definição da taxa básica de juros é do Banco Central. Ao comentar o atual nível da Selic, hoje em 15% ao ano, Haddad avaliou que o patamar ainda elevado impõe desafios à trajetória da dívida pública e reforçou a autonomia da autoridade monetária no processo de decisão.

Segundo o ministro, a avaliação técnica sobre o momento adequado para a redução dos juros deve partir do próprio Banco Central.“É papel do Banco Central fazer conta. A taxa de juros que vai começar a cair está em um patamar que é incompatível com a estabilidade da dívida”, disse o ministro.

A taxa Selic foi mantida em 15% ao ano na reunião realizada na quarta-feira (28) pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Apesar da decisão de manutenção, o colegiado sinalizou a possibilidade de início do ciclo de cortes já na reunião prevista para março, o que vem sendo acompanhado de perto pelo mercado financeiro e pelo governo federal.

Durante a entrevista, Haddad também confirmou que deixará o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o fim de fevereiro. Ele explicou que a data exata ainda será definida em comum acordo com o presidente e mencionou que fará uma viagem à Índia antes de sua saída do cargo.