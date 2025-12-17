Embraer assina acordo para potencial linha de montagem de modelos A-29N Super Tucanos em Portugal

Reuters - A Embraer comunicou nesta quarta-feira que assinou com Portugal uma Carta de Interesse para a potencial construção de uma linha de montagem final dos modelos A-29N Super Tucanos no país europeu.

"As aeronaves produzidas nessa linha deverão atender a eventuais demandas de outras nações europeias, por meio de negociações governo a governo, contribuindo para o fortalecimento da base industrial de defesa em Portugal e na Europa", afirmou a Embraer em comunicado à imprensa.

O documento foi assinado na ocasião da entrega dos cinco primeiros A-29N Super Tucanos para a Força Aérea Portuguesa (FAP), de uma encomenda total de 12 aeronaves.