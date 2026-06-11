"Eu amo a inflação", diz Trump em meio à disparada de preços nos EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira (10) que “ama a inflação” ao comentar a disparada dos preços no país, em meio ao aumento da pressão sobre seu governo na economia e à aproximação das eleições legislativas de meio de mandato, previstas para novembro. A inflação nos EUA chegou a 4,2% no acumulado de 12 meses até maio, o maior patamar desde abril de 2023, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, conhecido pela sigla CPI.

Questionado sobre os efeitos da alta do custo de vida no cenário eleitoral, Trump respondeu: “Sabe o que eu realmente amo? Eu amo a inflação”. A fala ocorre em um momento em que o avanço dos preços limita a margem de atuação do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, para reduzir juros, uma medida defendida pelo presidente desde seu retorno à Casa Branca, em 2025.

Inflação aumenta pressão sobre Trump

A alta dos preços se consolidou como um dos principais desafios políticos e econômicos do governo Trump. O avanço do custo de vida tem influenciado diretamente a avaliação da gestão, em especial em temas ligados à economia doméstica.

Uma pesquisa Washington Post–ABC News–Ipsos divulgada em maio apontou que a desaprovação ao governo chegou ao maior nível registrado nos dois mandatos de Trump. Segundo o levantamento citado, 62% dos entrevistados desaprovam a forma como ele conduz a Presidência, enquanto 37% aprovam.

A percepção negativa é ainda mais forte quando o tema é economia. Apenas 34% dos entrevistados aprovam a atuação de Trump nessa área, enquanto 65% desaprovam. No caso específico da inflação, a rejeição chega a 72%. Quando o assunto é custo de vida, o índice de desaprovação sobe para 76%.