247 - A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil destacou, em publicação nas redes sociais, a importância dos minerais críticos para o desenvolvimento tecnológico e industrial, reforçando o papel da cooperação bilateral com o Brasil nesse cenário. Segundo a mensagem, esses recursos são fundamentais para sustentar a indústria moderna e impulsionar cadeias produtivas globais. Em solo brasileiro, líderes do campo progressista alertam para a necessidade de preservar a soberania econômica brasileira, fazendo parcerias estratégicas, mas sem ter maior abertura à economia dos EUA como o caminho para o crescimento do país sul-americano.

O conteúdo postado pela embaixada foi divulgado no perfil oficial da representação diplomática na plataforma X (antigo Twitter), onde a embaixada afirmou que “os minerais críticos são a base da produção tecnológica e sustentam a indústria moderna”. A postagem também ressaltou que a colaboração entre os dois países representa “uma oportunidade única para impulsionar cadeias de produção, gerar empregos e fortalecer a economia global”.

A declaração ocorre em meio ao avanço das negociações e encontros entre autoridades brasileiras e estadunidenses voltadas ao setor mineral. Nos últimos dias, representantes do governo dos Estados Unidos estiveram no Brasil para discutir investimentos e projetos ligados a minerais críticos, considerados essenciais para tecnologias de ponta e para a reorganização das cadeias produtivas globais .

Esses materiais, que incluem terras raras, lítio e nióbio, têm ganhado centralidade na geopolítica internacional por serem indispensáveis à produção de baterias, equipamentos eletrônicos, sistemas de defesa e soluções energéticas. O interesse crescente dos Estados Unidos se insere em uma estratégia mais ampla de diversificação das cadeias de suprimento, hoje fortemente concentradas em poucos países .

A aproximação com o Brasil é vista como estratégica nesse contexto. O país possui reservas significativas desses minerais e potencial para ampliar sua participação na cadeia global, tanto na extração quanto no processamento. Iniciativas conjuntas entre governos e setor privado têm buscado viabilizar investimentos e fortalecer a integração entre as economias.

A publicação da embaixada reforça esse movimento ao destacar que a parceria pode criar bases para uma cooperação mais ampla, com impacto direto na geração de empregos e no crescimento econômico. O discurso também dialoga com a política externa norte-americana, que tem priorizado o acesso a recursos considerados críticos para a segurança econômica e tecnológica.

Nos últimos anos, encontros entre autoridades e representantes da indústria mineral têm se intensificado, com foco em projetos de financiamento, transferência de tecnologia e expansão da capacidade produtiva no Brasil. A expectativa é que essa agenda continue avançando, acompanhando a crescente demanda global por insumos estratégicos para a transição energética e a inovação tecnológica.

Saiba mais

Um conjunto de 17 elementos químicos forma o que se convencionou chamar de terras raras — insumos indispensáveis para o funcionamento de uma ampla gama de produtos contemporâneos. O nome, porém, não reflete a realidade geológica: esses minerais estão distribuídos por diversas regiões do planeta, embora em concentrações geralmente baixas, o que eleva os custos e os desafios envolvidos na extração.

O caráter estratégico desses minerais críticos decorre de sua centralidade para o avanço tecnológico e a transição energética, somada ao papel cada vez mais relevante que desempenham nas disputas geopolíticas globais em torno das cadeias de suprimento.

Entre os minerais críticos estão lítio, cobalto, níquel e terras raras, todos fundamentais para a fabricação de baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares e semicondutores.

A relevância desses materiais está diretamente ligada à sua capacidade de viabilizar inovações tecnológicas e impulsionar as energias renováveis, tornando-os peças-chave tanto para a redução da pegada de carbono quanto para a preservação da segurança econômica e geopolítica dos países em um mundo marcado pela crescente demanda por sustentabilidade e digitalização.

Os minerais críticos são a base da produção tecnológica e sustentam a indústria moderna. A colaboração entre Brasil e EUA representa uma oportunidade única para impulsionar cadeias de produção, gerar empregos e fortalecer a economia global. Juntos, podemos construir as bases para… pic.twitter.com/JK8EmcNvQR March 17, 2026



