Família de Vorcaro soma mais de R$ 8 milhões em débitos com a União

247 - A irmã e o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, acumulam mais de R$ 8 milhões em débitos com a União. Os valores estão associados a empresas que integram a rede de negócios da família e aparecem registrados em múltiplas inscrições na dívida ativa federal, todas com vencimento previsto ainda para este mês.

As informações foram publicadas pela coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, e apontam que Natália Vorcaro Zettel e Henrique Moura Vorcaro figuram como devedores em 13 registros distintos junto à União, somando exatamente R$ 8.037.024,02. Ambos foram alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (14), que investiga suspeitas de fraudes envolvendo fundos de investimento ligados ao Banco Master.

No mesmo dia da operação, Fabiano Zettel, marido de Natália, chegou a ser preso ao se preparar para deixar o país em um jato particular, mas acabou sendo liberado poucas horas depois. Segundo os registros oficiais, sete das inscrições na dívida ativa estão em nome conjunto de pai e filha, uma aparece apenas em nome de Natália, e outras cinco são atribuídas exclusivamente a Henrique.

Os débitos envolvem principalmente tributos federais, como contribuições sociais — entre elas PIS e Cofins — e o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), que incide sobre o lucro das empresas. A maior parte do valor devido, cerca de R$ 5,8 milhões, está relacionada à Mercatto Corporações Imobiliárias, empresa que tem Henrique como sócio e ligação com a Multipar, holding considerada o principal núcleo empresarial da família Vorcaro. Nessa holding, Henrique ocupa o cargo de presidente, enquanto Natália atua como diretora.

A Multipar tem papel central na trajetória empresarial do grupo. Foi nela que o próprio Daniel Vorcaro iniciou sua carreira, antes de se consolidar no setor financeiro. Além disso, o banqueiro também teve passagem por outras três empresas listadas na dívida ativa: a própria Mercatto, a Pacific Realty — voltada ao aluguel de imóveis — e a PQS Emprendimentos Educacionais, do ramo de livros didáticos.

Todas essas empresas estão registradas no mesmo endereço, localizado na Vila da Serra, bairro de alto padrão em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O local também abriga a Eukaryota Participações, sociedade anônima que novamente tem Henrique como presidente e Natália como diretora. Nesse caso específico, apenas Natália aparece como devedora, em um débito de aproximadamente R$ 7 mil.

Henrique Moura Vorcaro, por sua vez, responde sozinho por débitos vinculados à PQS, à Mercatto Consultoria Imobiliária e ao Tropical Clube de Minas Gerais. O clube é a única empresa do conjunto que não envolve outros membros da família ou holdings relacionadas aos Vorcaro, tendo apenas Henrique como sócio.

Apesar do volume expressivo, todos os 13 débitos apresentam exigibilidade suspensa. Essa condição permite que os responsáveis continuem operando normalmente, inclusive com acesso a empréstimos e contratos públicos ou privados, como se estivessem em situação regular junto à União. No entanto, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão responsável pela gestão do cadastro de devedores, caso os valores não sejam quitados após o vencimento, a cobrança poderá avançar para a esfera judicial, com possibilidade de penhora de bens.