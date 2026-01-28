Fed decide manter taxa de juros nos EUA

Reuters - O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve as taxas de juros inalteradas.

A instituição citou a inflação ainda elevada, ao lado de um crescimento econômico sólido, e deu poucos sinais, em sua mais recente declaração de política monetária, sobre quando os custos de empréstimo poderão voltar a cair.

“A atividade econômica tem se expandido a um ritmo sólido”, afirmaram os dirigentes do Fed no comunicado divulgado após a votação de 10 a 2 para manter a taxa básica de juros do banco central norte-americano na faixa entre 3,50% e 3,75%, ao fim de uma reunião de dois dias.

Os diretores Christopher Waller, apontado como possível sucessor de Jerome Powell na presidência do Fed, e Stephen Miran, atualmente licenciado de seu cargo como assessor econômico da Casa Branca, votaram contra a decisão, defendendo um corte de 0,25 ponto percentual nos juros.

O comunicado não trouxe indicações sobre quando poderá ocorrer uma nova redução nos custos de financiamento, ressaltando que “a magnitude e o momento de ajustes adicionais” na taxa de juros dependerão dos dados econômicos que vierem a ser divulgados e das perspectivas para a economia.

Segundo o banco central, a inflação “permanece um pouco elevada”, enquanto o mercado de trabalho “tem mostrado alguns sinais de estabilização”.

Embora o Fed tenha destacado que “os ganhos de emprego permaneceram baixos”, o texto retirou a referência, presente no comunicado anterior, de que os riscos negativos para o emprego haviam aumentado — sinal de que, de forma geral, os formuladores de política estão menos preocupados com uma desaceleração rápida do mercado de trabalho.

Antes da reunião desta semana, dirigentes do Fed vinham descrevendo o mercado de trabalho como relativamente equilibrado, com ganhos menores de vagas acompanhando o crescimento mais lento do número de pessoas em busca de emprego, resultado das políticas de imigração mais restritivas do governo Trump.

A taxa de desemprego em dezembro caiu para 4,4%.