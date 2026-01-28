Ibovespa rompe 184 mil pontos e atinge novo recorde histórico

247 - O Ibovespa superou pela primeira vez a marca dos 184 mil pontos na manhã desta quarta-feira (28), renovando o recorde histórico da Bolsa brasileira logo após a abertura do pregão. Por volta das 10h43, o principal índice acionário do país avançava 1,37%, alcançando 184.404,69 pontos, dando continuidade ao movimento positivo observado no dia anterior.

O desempenho do índice dá sequência à forte alta registrada na véspera, quando a Bolsa encerrou novamente em nível recorde. O movimento foi impulsionado pelo fluxo de investimentos estrangeiros, pelo enfraquecimento do dólar no mercado internacional e pela divulgação do IPCA-15 abaixo das expectativas, fator que pressionou os juros futuros e beneficiou ações ligadas à economia doméstica.

No pregão desta quarta-feira, o foco dos investidores permanece nas decisões de política monetária que serão anunciadas ao longo do dia. Tanto o Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, quanto o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central do Brasil, devem manter as taxas de juros inalteradas, segundo a expectativa majoritária do mercado. Ainda assim, os agentes acompanham com atenção os comunicados das autoridades, em busca de sinais sobre os próximos passos da condução monetária.

Paralelamente ao avanço da Bolsa, o dólar apresenta recuo frente ao real. A moeda norte-americana já havia encerrado o pregão anterior no menor patamar desde maio de 2024 e manteve a trajetória de queda na manhã desta quarta-feira, refletindo o ambiente externo mais favorável e a expectativa em torno das decisões dos bancos centrais.

Às 10h06, o dólar comercial caía 0,64%, cotado a R$ 5,17. No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho da moeda dos Estados Unidos frente a uma cesta de divisas globais, operava próximo da estabilidade, com leve baixa de 0,04%, aos 96,17 pontos, após ter atingido no dia anterior o menor nível desde fevereiro de 2022.