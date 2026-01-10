FGC deve começar a ressarcir investidores do Master em até 10 dias

247 - O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) deve começar a restituir os investidores que foram lesados pelo Banco Master ao comprarem CDBs da instituição, investigada por suspeita de fraudes, na próxima semana ou em até dez dias. Após a liquidação do Master, determinada pelo Banco Central, o liquidante, EFB Regimes Especiais de Empresas, foi informado pelo Master sobre a relação dos clientes e valores a serem ressarcidos. Por enquanto, a EFB analisa a relação, com suporte do FGC, antes de chegar a uma relação final, e então iniciar os pagamentos, informou o site Valor Investe na sexta-feira (9).

A reportagem informa que já se passaram 52 dias desde a decretação da liquidação do banco, ocorrida em 18 de novembro. Nos seis casos mais recentes de acionamento do FGC, o prazo médio para o início dos pagamentos foi de 27 dias.

O BC citou "graves violações" das regras do sistema financeiro quando ordenou a liquidação do Master, no mesmo dia em que a Polícia Federal lançou uma operação sobre a suposta emissão de títulos de crédito fraudulentos pelo banco, em 18 de novembro de 2025. O FGC assegurou os títulos de dívida de alto rendimento do banco mantidos por investidores que financiaram sua rápidaexpansão nos últimos anos, informou a Reuters na terça-feira (6).