G7 avalia liberar reservas estratégicas de petróleo para estabilizar oferta

247 - Os ministros das Finanças das principais economias desenvolvidas se reúnem nesta segunda-feira (9), para discutir uma possível liberação emergencial de petróleo a partir de reservas estratégicas mantidas por seus países. A medida seria coordenada pela Agência Internacional de Energia (AIE) e teria como objetivo responder a pressões no mercado global de energia.

De acordo com reportagem do Financial Times, os integrantes do Grupo dos Sete (G7) avaliarão a adoção de uma ação conjunta envolvendo suas reservas de emergência de petróleo. A discussão ocorre em meio às preocupações com a estabilidade do abastecimento e com o impacto de oscilações nos preços do petróleo no cenário econômico internacional.

Segundo o jornal britânico, a proposta em análise prevê que os países do bloco considerem liberar parte de seus estoques estratégicos caso haja necessidade de reforçar a oferta global da commodity. O mecanismo seria articulado pela Agência Internacional de Energia, organismo que tradicionalmente coordena ações coletivas entre países consumidores para responder a crises energéticas.

As reservas estratégicas de petróleo são mantidas por diversos países para garantir segurança energética em momentos de interrupção no fornecimento ou de fortes turbulências no mercado internacional. Em situações excepcionais, a AIE pode organizar liberações coordenadas dessas reservas para mitigar impactos econômicos e evitar escassez.

A eventual liberação de petróleo pelos países do G7 dependeria do consenso entre seus integrantes e da avaliação sobre a situação do mercado energético. As discussões entre os ministros das Finanças deverão considerar cenários de oferta e demanda, além das possíveis consequências de uma intervenção coordenada sobre os preços globais do petróleo.