Gastos no cartão de Vorcaro atingem R$ 2,4 milhões e chamam atenção de investigadores

247 - As movimentações financeiras pessoais do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, passaram a integrar o centro das apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (23) pela coluna da jornalista Andreza Matais, no portal Metrópoles, as faturas de cartão de crédito do banqueiro ultrapassaram a marca de R$ 1 milhão em diversos meses ao longo do último ano.

Ainda segundo o Metrópoles, apenas em junho de 2024, três pagamentos distintos realizados por Vorcaro totalizaram R$ 2.481.526,12. Os dados dizem respeito exclusivamente às despesas do empresário como pessoa física e não incluem movimentações vinculadas diretamente às empresas do grupo financeiro.

Os registros apontam que os gastos elevados se mantiveram até novembro do ano passado, quando Vorcaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal. A detenção ocorreu em 18 de novembro, no momento em que o banqueiro tentava embarcar em um jato particular com destino a Dubai.

Movimentação financeira ao longo dos anos

Conforme levantamento citado pelo Metrópoles, o período entre 2016 e novembro de 2025 revela volumes expressivos de transações associadas a Daniel Vorcaro. O ano de maior movimentação foi 2023, quando o total de valores recebidos e debitados alcançou R$ 909,9 milhões, consolidando-se como o pico financeiro do período analisado.

As informações integram os dados examinados pelas autoridades no aprofundamento das investigações sobre a atuação do Banco Master e de seus dirigentes, especialmente no que se refere à origem e ao destino dos recursos movimentados.

Despesas com marcas de luxo

O detalhamento das faturas revela gastos frequentes com marcas internacionais de alto padrão. Um dos registros aponta uma transferência eletrônica de R$ 228,2 mil para a Hermès do Brasil Indústria e Comércio, realizada em 24 de abril de 2023. No acumulado entre maio de 2021 e abril de 2023, as despesas de Vorcaro com a grife francesa somaram R$ 1.344.250,00.

Outro gasto relevante ocorreu em 25 de outubro de 2023, quando o empresário desembolsou R$ 366.590,00 junto à Saint Laurent Brasil Importação e Exportação, representante da maison Yves Saint Laurent no país. No total, as despesas associadas à marca ultrapassaram R$ 491,7 mil.

Em fevereiro de 2023, há registros de pagamentos de R$ 227 mil relacionados à joalheria Bvlgari. No mesmo período, constam despesas adicionais, como R$ 89,1 mil pagos a um buffet de alto padrão da Vila Madalena, o L’épicerie Produções Culinárias, em abril daquele ano, e R$ 300 mil destinados ao chef José Maria Meira, em fevereiro.

Ainda em abril de 2023, Vorcaro realizou um gasto de R$ 542,7 mil com uma empresa de bicicletas vinculada ao campeão de mountain bike André Bretas.

Operação Compliance Zero

As movimentações financeiras pessoais do banqueiro são analisadas paralelamente às investigações centrais da Operação Compliance Zero. Segundo a Polícia Federal, as fraudes atribuídas ao Banco Master podem ter alcançado R$ 17 bilhões, envolvendo a comercialização de títulos de crédito considerados falsos pelas autoridades.

No curso das apurações, o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de 101 pessoas físicas e jurídicas investigadas. A decisão também determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens pertencentes a 38 alvos da operação.

As investigações seguem em andamento, com análise detalhada das movimentações financeiras e do eventual vínculo entre os gastos pessoais do empresário e os recursos sob suspeita no caso do Banco Master.