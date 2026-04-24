Governo amplia crédito para reforma de imóveis no programa Minha Casa, Minha Vida

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou o crédito para reforma no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) ao elevar o teto de financiamento para R$ 50 mil e ampliar a renda máxima das famílias elegíveis para R$ 13 mil. A medida, segundo o G1, também aumenta o prazo de pagamento e atualiza critérios do programa habitacional.

As novas regras foram publicadas pelo governo federal em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (24). As mudanças haviam sido anunciadas anteriormente, no dia 15, junto a alterações nas faixas de renda e nos valores dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida.

Ampliação do acesso ao crédito

Uma das principais mudanças é a ampliação do público que pode acessar o financiamento para reformas. Antes restrita a famílias com renda mensal de até R$ 9,6 mil, a linha de crédito agora contempla quem recebe até R$ 13 mil.

O valor máximo para reforma também foi reajustado, passando de R$ 30 mil para R$ 50 mil. Já o prazo de pagamento subiu de 60 para 72 meses, com taxa de juros fixada em 0,99% ao mês.

Segundo o governo federal, cerca de 87,5 mil famílias devem ser beneficiadas com as novas condições.

Novas faixas de renda

As alterações também atingem os limites de renda do programa. As faixas foram atualizadas da seguinte forma:

Faixa 1: até R$ 3.200

Faixa 2: até R$ 5.000

Faixa 3: até R$ 9.600

Faixa 4: até R$ 13.000

Atualização nos valores dos imóveis

Os valores máximos dos imóveis financiados também foram ampliados. Para as faixas 1 e 2, os limites variam entre R$ 210 mil e R$ 275 mil, conforme a localidade.

Na faixa 3, o teto passou de R$ 350 mil para R$ 400 mil. Já na faixa 4, o valor máximo subiu de R$ 500 mil para R$ 600 mil.

As novas regras entram em vigor imediatamente após a publicação e fazem parte da estratégia do governo de ampliar o acesso ao crédito habitacional e incentivar melhorias em moradias no país.