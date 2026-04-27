Governo deve anunciar medidas para conter endividamento de pessoas físicas nesta semana, diz Durigan

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira (27) que o governo federal deve anunciar ainda nesta semana um conjunto de medidas voltadas à redução do endividamento das pessoas físicas. Segundo o ministro, as propostas foram debatidas durante reunião com representantes de bancos e fintechs e já contam com alinhamento técnico entre as partes. As informações são da CNN Brasil.

"Chegamos a um bom consenso técnico em todos os pontos e vou voltar para Brasília amanhã para que o anúncio seja feito, possivelmente, ainda esta semana pelo presidente [Lula]", declarou Durigan. O encontro ocorreu na manhã desta segunda-feira (27) e reuniu integrantes da equipe econômica com representantes de instituições financeiras como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e BTG Pactual, além do presidente-executivo da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney.

Dados recentes indicam avanço no nível de endividamento das famílias brasileiras. Mais cedo, o Banco Central informou que o índice chegou a 49,9% em fevereiro, o maior patamar da série histórica.

Diálogo com o setor financeiro

De acordo com Durigan, o programa foi apresentado às instituições financeiras, que também contribuíram com sugestões durante a reunião. A iniciativa faz parte das ações do governo diante do aumento dos indicadores de inadimplência e comprometimento de renda das famílias.

O Executivo já vinha manifestando preocupação com a situação financeira da população, diante da sequência de recordes nos dados relacionados a dívidas nos últimos meses.