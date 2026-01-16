Governo do Brasil lança painel digital sobre oportunidades no acordo Mercosul-União Europeia

247 - O Governo do Brasil apresentou nesta sexta-feira (16) o Painel de Oportunidades Mercosul–União Europeia. A plataforma digital foi criada para organizar e disponibilizar informações sobre o comércio entre os dois blocos e sobre os efeitos do acordo firmado entre eles.

O painel reúne dados sobre países compradores, produtos exportados pelo Brasil, distribuição regional das exportações, tarifas atualmente aplicadas e o cronograma de redução tarifária previsto no acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A ferramenta tem como finalidade apoiar exportadores brasileiros e subsidiar a formulação de políticas públicas de comércio exterior.

Acordo mais relevante já firmado pelo Mercosul

A secretária de Comércio Exterior do MDIC, Tatiana Prazeres, afirmou que o acordo com a União Europeia é o mais relevante já firmado pelo Mercosul e que sua implementação exige a transformação dos compromissos assumidos em resultados concretos. "O Painel representa uma primeira contribuição em um esforço contínuo de implementação do acordo a partir de sua assinatura. Ele organiza informações estratégicas e as coloca à disposição de quem decide, produz e exporta", declarou.

A plataforma foi desenvolvida pelo MDIC, por meio da Secretaria de Comércio Exterior, e foi concebida como instrumento de política pública voltado à ampliação do acesso à informação e à redução de assimetrias no comércio internacional. De acordo com o ministério, o objetivo é facilitar decisões de empresas, estados e entidades setoriais com base em dados consolidados.

Funcionalidades permitem visualização por estado

Tatiana Prazeres também afirmou que, ao apresentar de forma sistematizada os ganhos tarifários, os prazos de eliminação das tarifas e os fluxos comerciais, o painel contribui para a implementação do acordo e para a orientação de políticas públicas voltadas à promoção das exportações brasileiras.

Entre as funcionalidades da plataforma está a possibilidade de visualização por Unidade da Federação, permitindo identificar como cada estado brasileiro já participa do mercado europeu e onde existem oportunidades de ampliação das exportações. O sistema conta ainda com filtros que cruzam informações por estado e produto, com foco no planejamento estratégico e no uso de dados para decisões comerciais.