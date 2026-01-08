Governo lança Programa Move Brasil com com R$ 10 bi em crédito a juros baixos para compra de caminhões

247 - O governo federal lançou nesta quinta-feira (8) o programa Move Brasil, voltado à renovação da frota nacional de caminhões. A iniciativa busca substituir veículos antigos por modelos mais modernos, eficientes e seguros, com foco na redução de emissões, na melhoria das condições de transporte e no fortalecimento da indústria nacional.

O programa contará com R$ 10 bilhões em linhas de crédito, formadas por recursos do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por operar todas as modalidades de financiamento. Desse total, R$ 1 bilhão será reservado exclusivamente a caminhoneiros autônomos e cooperados.

Crédito bilionário para modernizar o transporte rodoviário

O Move Brasil permite a aquisição de caminhões novos e seminovos que atendam a critérios de sustentabilidade e de conteúdo nacional. O objetivo é alinhar o programa às diretrizes da Nova Indústria Brasil, estratégia que prioriza o adensamento das cadeias produtivas, a geração de empregos e a ampliação da capacidade tecnológica do país.

Durante o lançamento do programa, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou os impactos econômicos, ambientais e sociais da iniciativa. “Ele retira de circulação veículos antigos que poluem mais, coloca nas rodovias veículos novos e mais seguros e ajuda a segurar emprego e estimular a indústria e o comércio nacional”, afirmou.

Condições de financiamento definidas pelo CMN

As bases legais do programa foram estabelecidas por Medida Provisória publicada em dezembro de 2025, que autorizou a destinação de recursos para linhas de crédito específicas para a renovação da frota. O Conselho Monetário Nacional definiu as condições financeiras das operações, incluindo juros, prazos e carência.

O limite de financiamento poderá chegar a R$ 50 milhões por beneficiário. Os contratos terão prazo máximo de cinco anos, com carência de até seis meses. As taxas de juros anuais variam entre 13% e 14%, conforme a classificação de risco do tomador, já incluindo custos financeiros e spread bancário. As operações poderão contar com cobertura do Fundo Garantidor de Investimentos, com garantias de até 80% do valor financiado.

Exigências ambientais e conteúdo nacional

O financiamento de caminhões novos será permitido apenas para veículos de fabricação nacional. Já os seminovos deverão comprovar conteúdo local e atender a critérios técnicos definidos em portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nessa categoria, estão incluídos veículos fabricados a partir de 2012.

Os caminhões novos deverão atender à fase P8 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, enquanto os seminovos precisam cumprir, no mínimo, a fase P7 do mesmo programa.

Desmonte de veículos antigos como contrapartida

Como contrapartida ao financiamento, o programa estabelece a obrigatoriedade do desmonte de caminhões antigos. O veículo entregue deverá estar em condições de rodagem, com licenciamento regular referente a 2024 ou posterior, e ter mais de 20 anos desde o primeiro emplacamento.

O beneficiário do crédito terá até 180 dias para apresentar à instituição financeira a certidão de baixa definitiva do registro do veículo e a nota fiscal emitida pela empresa responsável pela desmontagem, assegurando a retirada permanente do caminhão de circulação.