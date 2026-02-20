Governo Lula avalia que “é cedo para comemorar” derrubada do tarifaço de Trump

247 - A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de revogar as tarifas impostas a produtos estrangeiros abriu uma nova etapa nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Apesar do potencial alívio para exportadores brasileiros, integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotaram um tom cauteloso diante do cenário. As informações são do Metrópoles.

Auxiliares envolvidos nas negociações tarifárias afirmaram que ainda analisam os desdobramentos da decisão anunciada nesta sexta-feira (20). Ao veículo, integrantes da equipe que acompanha as tratativas com Washington afirmaram que é “cedo” para comemorar.

O Brasil esteve entre os países atingidos pelas medidas comerciais determinadas por Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. As tarifas chegaram a 50% sobre produtos exportados ao mercado norte-americano, impactando diferentes segmentos da economia brasileira.

As medidas foram alvo de sucessivas rodadas de diálogo entre autoridades brasileiras e norte-americanas, em busca de alternativas para mitigar os efeitos sobre as exportações. Com a decisão da Suprema Corte, o governo brasileiro agora busca compreender quais serão as consequências práticas da revogação das taxas.

Auxiliares do Planalto também consideram prematuro afirmar se o novo cenário poderá influenciar o encontro previsto para o próximo mês entre Lula e Trump. A avaliação interna é de que ainda é necessário examinar os efeitos jurídicos e comerciais da decisão antes de qualquer conclusão sobre seus reflexos diplomáticos e econômicos.