Haddad avalia garantias para empréstimo aos Correios e admite possível aporte do Tesouro

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (10) que o governo estuda soluções financeiras para viabilizar um empréstimo de um consórcio de bancos aos Correios, que atravessam grave crise e passam por um amplo processo de reestruturação.

Em conversa com jornalistas na entrada do Ministério da Fazenda, Haddad confirmou que o Executivo trabalha para oferecer garantias do Tesouro Nacional aos bancos credores, mas reconheceu que um aporte direto de recursos públicos não está descartado caso as condições exigidas pelas instituições financeiras inviabilizem o acordo. O ministro destacou que o governo não aceitará imposições consideradas excessivas pelos bancos.

“Temos dois caminhos, um caminho é um aporte que pode se tornar necessário se não chegamos a um acordo com o ‘pool’ [consórcio] de bancos que vai financiar a reestruturação da companhia. Não vamos ficar com a faca no pescoço por conta de uma incompreensão de uma instituição financeira”, afirmou o ministro.

Haddad explicou que, em caso de aporte direto, o repasse de recursos obedeceria aos limites do arcabouço fiscal. “Estamos pensando em fazer aporte, se necessário, pelo arcabouço. Temos margem nesse ano e poderíamos fazer”, disse. Ele reforçou, no entanto, que a prioridade continua sendo a concessão de garantias do Tesouro para destravar o financiamento solicitado pelos Correios.

O ministro destacou que as conversas com os bancos avançaram e que a estatal se compromete a apresentar um plano consistente de reestruturação, assegurando condições para o pagamento do empréstimo.

“Não é o que está no radar nesse momento [aporte direto do Tesouro Nacional], uma vez que têm havido conversas que avançaram. O que a gente quer é um aval do Tesouro mediante um plano de reestruturação sério. Não queremos ter de novo uma surpresa, e a companhia está apresentando um plano de trabalho de pagar o empréstimo”, acrescentou Haddad.