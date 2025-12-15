IGP-10 fecha o ano com deflação acumulada

247 -O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) apresentou variação positiva de 0,04% em dezembro, desacelerando em relação à alta de 0,18% registrada em novembro. Apesar do resultado mensal positivo, o indicador encerrou o ano com deflação acumulada nos últimos 12 meses, refletindo o comportamento dos preços no atacado, no consumo e na construção civil.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (15) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). No acumulado de 12 meses até dezembro, o IGP-10 recuou 0,76%, após ter avançado 6,61% em 2024. Em 2023, o índice também havia terminado o ano no campo negativo, com deflação de 3,56%. A leitura mensal ficou praticamente em linha com a mediana das projeções do mercado, que apontava alta de 0,05% em pesquisa da Reuters.

O principal componente do indicador, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10), responsável por 60% do IGP-10, registrou queda de 0,03% em dezembro, depois de ter subido 0,15% no mês anterior. No acumulado do ano, o IPA-10 apresentou deflação de 2,87%, influenciado principalmente pelos preços de produtos agropecuários e industriais.

Ao comentar o resultado, o economista do FGV IBRE Matheus Dias afirmou: "O resultado reflete boas safras e a sensibilidade às commodities internacionais, que reduziram preços de alimentos e repercutiram nos processados, levando a indústria de transformação a variar 0,7%, bem abaixo dos 5,28% de 2024".

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que representa 30% do índice geral, subiu 0,21% em dezembro, repetindo a mesma taxa observada em novembro. No acumulado do ano, o IPC-10 avançou 4,01%, com destaque para o grupo habitação. Segundo Dias, "Habitação teve maior peso, puxada pela volatilidade das tarifas de energia elétrica residencial; sem a desaceleração de alimentos e transportes no segundo semestre, o IPC poderia ter superado 2024".

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) também mostrou desaceleração no fim do ano, ao subir 0,22% em dezembro, após alta de 0,30% em novembro. Em 12 meses, o indicador acumula avanço de 6,18%, refletindo aumentos nos custos de materiais, serviços e mão de obra no setor.

O IGP-10 é calculado com base na variação de preços observada entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência, abrangendo preços ao produtor, ao consumidor e da construção civil.