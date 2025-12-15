Mercado reduz previsão da inflação para 2025 e 2026, diz Boletim Focus

247 - A expectativa do mercado financeiro para a inflação em 2025 voltou a recuar, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (15). A nova rodada de projeções indica continuidade do movimento de descompressão inflacionária, ao mesmo tempo em que as previsões para crescimento econômico, câmbio e juros permanecem praticamente inalteradas no horizonte analisado.

A mediana das projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 caiu de 4,40% para 4,36%, marcando a quinta semana consecutiva de revisão para baixo. Para 2026, a expectativa também apresentou recuo, passando para 4,10%, em queda pela quarta semana seguida. Já as estimativas para 2027 seguem estáveis em 3,80% há seis semanas, enquanto para 2028 permanecem em 3,50%, sem alterações pelo mesmo período.

No caso do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), a projeção para 2025 foi ajustada para -0,65%, aprofundando a trajetória de queda e acumulando 14 semanas consecutivas de revisões negativas. Para 2026, a estimativa foi mantida em 4,00%, estável há três semanas. As projeções para 2027 seguem em 4,00%, sem mudanças há 48 semanas, enquanto para 2028 houve uma leve alta para 3,85%, patamar mantido pela segunda semana seguida.

Entre os preços administrados, o mercado passou a prever inflação de 5,34% em 2025, em alta pela sétima semana consecutiva. Para 2026, a expectativa recuou para 3,75%, acumulando duas semanas de queda. Em 2027, a projeção ficou em 3,60%, após uma semana de estabilidade, e para 2028 permaneceu em 3,50%, nível mantido há três semanas.

No campo da atividade econômica, o Produto Interno Bruto (PIB) segue projetado em crescimento de 2,25% em 2025. Para 2026, a estimativa continuou em 1,80%, sem variação na comparação semanal. Em 2027, houve um leve ajuste negativo, com a projeção passando para 1,83%, interrompendo uma semana de estabilidade. Para 2028, o mercado manteve a expectativa de expansão de 2,00%, patamar inalterado há 92 semanas.

As projeções para o câmbio permaneceram estáveis em todos os horizontes. Para 2025, a mediana seguiu em R$ 5,40 por dólar, nível mantido há quatro semanas. Em 2026, a estimativa continuou em R$ 5,50, sem mudanças há nove semanas. Para 2027 e 2028, o mercado também manteve a projeção em R$ 5,50, estável há sete semanas em ambos os casos.

Em relação à política monetária, o Boletim Focus mostrou manutenção da expectativa para a taxa básica de juros em 2025, com a Selic projetada em 15,0% ao ano. Para 2026, houve leve recuo na estimativa, que passou para 12,13%. Em 2027, a projeção permaneceu em 10,50%, nível que não sofre alterações há 44 semanas. Já para 2028, a expectativa seguiu em 9,50%, estável pela segunda semana consecutiva.