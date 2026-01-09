Inflação fecha 2025 na meta e Lula dá o recado: “pessimistas estavam errados”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, nesta sexta-feira (9), o resultado da inflação oficial de 2025, que encerrou o ano dentro do intervalo da meta. Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que o desfecho do índice desmentiu previsões negativas feitas ao longo do ano passado.

Menor índice desde 2018

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou 2025 com alta acumulada de 4,26%. O resultado ficou acima do centro da meta do BC, fixado em 3%, mas abaixo do teto variável de 4,5%. Trata-se do menor índice anual desde 2018, quando a inflação acumulada foi de 3,75%.

Destaque para gestão econômica

Em mensagem divulgada no X, antigo Twitter, o presidente escreveu: “Há um ano, o mercado dizia que íamos fechar 2025 com inflação de 5%, fora da meta. Hoje, o IBGE confirma que os pessimistas estavam errados: encerramos o ano com IPCA de 4,26%, o menor índice desde 2018 e dentro da meta estabelecida para nossa economia”.

Lula também destacou o desempenho acumulado ao longo do mandato. Segundo ele, “esse dado confirma: teremos em quatro anos a menor inflação acumulada da história. Resultado de uma política econômica séria, que faz o Brasil crescer, distribuir renda e considera, em primeiro lugar, o bem-estar do povo brasileiro”.

