INSS começa a pagar segunda parcela do 13º

247 - A segunda parcela do 13º salário do INSS começa a ser paga nesta segunda-feira (25) e seguirá um calendário escalonado até 8 de junho, com liberação de cerca de R$ 39 bilhões a aposentados, pensionistas e demais segurados que têm direito ao abono anual.

De acordo com o governo federal, mais de 35 milhões de benefícios serão pagos de forma antecipada nesta etapa. A medida está prevista no Decreto nº 12.884, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e contempla segurados do Instituto Nacional do Seguro Social que receberam benefícios previdenciários ao longo de 2026.

O pagamento será feito conforme o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador, localizado depois do traço. Na prática, a ordem de depósito segue o cronograma habitual do INSS, que organiza as datas de acordo com o valor recebido e o número final do benefício.

Com a segunda parcela, o governo estima a transferência de aproximadamente R$ 39 bilhões aos beneficiários. Somado ao pagamento da primeira parcela, realizado em abril, o adiantamento do 13º representa uma injeção total de R$ 78 bilhões na economia, segundo o Ministério da Previdência Social.

Quem tem direito à segunda parcela do 13º do INSS

Têm direito ao pagamento antecipado os segurados que receberam, em 2026, benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

O adiantamento do abono anual alcança beneficiários em todos os estados brasileiros. A expectativa é que os recursos reforcem a circulação de dinheiro nos municípios, especialmente em localidades onde aposentadorias e pensões têm peso relevante na renda das famílias.

A antecipação do 13º também altera o calendário tradicional do abono anual. Conforme o Decreto nº 3.048, esse pagamento costuma ocorrer nos meses de agosto e novembro. Em 2026, porém, a primeira parcela foi depositada em abril, e a segunda começa a ser liberada em 25 de maio.

Como consultar o valor no Meu INSS

Os segurados podem verificar a prévia do valor da segunda parcela do 13º salário por meio do site ou do aplicativo Meu INSS. A consulta deve ser feita na opção “Extrato de Pagamento”.

A ferramenta permite ao beneficiário conferir o valor previsto para depósito e acompanhar os detalhes do pagamento. A data exata em que o dinheiro será liberado depende do número final do cartão do benefício.

Segundo dados da folha de pagamento de fevereiro, 23,3 milhões de benefícios do INSS, o equivalente a 66,2% do total, possuem valor de até um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.621. Outros 11,9 milhões de benefícios são pagos acima do piso nacional.

Dentro do grupo que recebe acima do salário mínimo, cerca de 13,7 mil benefícios correspondem ao teto da Previdência Social, hoje estabelecido em R$ 8.475,55.

Quem não recebe 13º salário do INSS

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao 13º salário. O BPC é voltado a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência em situação de baixa renda.

Como esses pagamentos têm natureza assistencial, e não previdenciária, eles não entram na regra do abono anual pago a aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS.

A segunda etapa do pagamento antecipado do 13º salário seguirá até 8 de junho, completando o cronograma definido para a liberação do benefício em 2026.