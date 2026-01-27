INSS prorroga prazo para aposentados contestarem descontos indevidos

247 - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou até 20 de março o prazo para que aposentados e pensionistas contestem descontos considerados indevidos em seus benefícios. A medida foi adotada para assegurar o direito dos segurados diante de instabilidades recentes nos sistemas digitais da Previdência, especialmente no aplicativo Meu INSS, além de uma paralisação programada da infraestrutura tecnológica.

Segundo o INSS, desde o último dia 19, muitos beneficiários enfrentaram dificuldades de acesso aos serviços digitais. Paralelamente, a Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social, comunicou que realizará uma manutenção que deixará os sistemas indisponíveis entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro, o que poderia comprometer o prazo originalmente previsto.

O presidente do INSS, Gilberto Waller, explicou que a decisão busca evitar prejuízos aos segurados. “Estava previsto para a gente terminar em 14 de fevereiro. Seria o último dia para que os nossos aposentados e pensionistas pudessem requerer. Tendo em vista que tivemos problemas de sistema na semana passada e teremos uma paralisação dos sistemas da Dataprev, para não prejudicar ninguém vamos prorrogar esse prazo até 20 de março”, afirmou.

Com a ampliação do período, os beneficiários ganham mais tempo para identificar cobranças irregulares e formalizar a contestação, que é considerada o primeiro passo para, posteriormente, aderir ao acordo administrativo de ressarcimento. A contestação pode ser feita por diferentes canais oficiais: pelo aplicativo Meu INSS, pela Central telefônica 135 ou presencialmente nas agências dos Correios.

Podem aderir ao acordo de ressarcimento os segurados que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade responsável em até 15 dias úteis; aqueles que receberam respostas consideradas irregulares, como apresentação de assinaturas falsas ou gravações de áudio em substituição a comprovantes válidos; beneficiários que sofreram descontos entre março de 2020 e março de 2025; e também quem possui processo judicial em andamento, desde que ainda não tenha recebido os valores. Nesse último caso, é necessário desistir da ação judicial para aderir ao acordo, que tem natureza administrativa.

O procedimento segue etapas definidas pelo INSS. Após a contestação, o beneficiário deve aguardar a resposta da entidade envolvida, que tem prazo de até 15 dias úteis. Caso não haja resposta, o sistema libera automaticamente a opção de adesão ao acordo. O mesmo ocorre quando a resposta é considerada irregular, como nos casos de assinaturas falsificadas ou uso indevido de gravações de áudio.

A adesão ao acordo pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. A Central 135 não está habilitada para essa etapa. No aplicativo, o segurado deve acessar com CPF e senha, entrar em “Consultar Pedidos”, selecionar “Cumprir Exigência”, rolar até o último comentário e marcar “Sim” na opção “Aceito receber”, finalizando o envio.

O INSS reforça o alerta para que os beneficiários não caiam em golpes. Toda a comunicação oficial ocorre exclusivamente pelos canais institucionais, como o aplicativo Meu INSS, o site gov.br/inss, a Central 135 e as agências dos Correios.