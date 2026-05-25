Irã anuncia taxas para navegação no Estreito de Ormuz

247 - O governo do Irã anunciou que passará a cobrar taxas de navegação de embarcações que atravessam o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais sensíveis do Oriente Médio, sob a justificativa de financiar serviços ligados ao tráfego naval e à proteção ambiental no Golfo Pérsico, no Golfo de Omã e no próprio estreito.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25) pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baqai, durante sua entrevista coletiva semanal. A declaração ocorre em meio às negociações em curso entre Teerã e Washington para encerrar a Guerra do Golfo.

Segundo Baqai, a cobrança será associada aos serviços prestados pelo Irã na região marítima. “Os serviços prestados, ou seja, os serviços de navegação, bem como as medidas necessárias para proteger o meio ambiente do Estreito de Ormuz, do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã, exigem a cobrança de certas taxas”, afirmou o porta-voz.

Apesar do impacto potencial da medida sobre o fluxo de embarcações, o representante do governo iraniano procurou diferenciar a cobrança de um pedágio. Ele assegurou que o Irã “não pretende cobrar pedágio”.

A medida amplia a atenção internacional sobre o Estreito de Ormuz, área de passagem de navios comerciais e petroleiros, em um momento de forte sensibilidade diplomática na região. O governo iraniano, no entanto, apresentou a iniciativa como uma cobrança vinculada à manutenção de serviços de navegação e a ações ambientais.

O comunicado do Ministério das Relações Exteriores não detalhou valores, prazos de implementação ou critérios específicos para a cobrança. Também não foram informadas eventuais regras para diferentes tipos de embarcação que transitam pela área.