Lula promete rigor contra alta abusiva dos combustíveis

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (22) que acompanha diariamente o preço dos combustíveis e que o governo federal está empenhado em conter reajustes abusivos no país. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, segundo a Agência Brasil, Lula defendeu uma ação mais dura do Estado contra aumentos sem justificativa.

"Eu brigo todo santo dia para o preço da gasolina abaixar. Posso te garantir que toda semana faço uma reunião. Não tem porque aumentar o preço, o que temos é que colocar a Polícia Federal, a Agência Nacional do Petróleo na rua para fiscalizar, multar ou prender quem está aumentando sem necessidade de aumentar", disse o presidente.

O mercado de derivados de petróleo tem sido pressionado pelos efeitos da guerra no Irã, que provocou restrições ao transporte de cargas no Oriente Médio, região estratégica para a produção global de petróleo.

Mais cedo, o Ministério do Planejamento e Orçamento informou que a subvenção para a gasolina aos consumidores ficará em R$ 0,44 por litro. O valor foi definido no âmbito do programa emergencial de compensação temporária criado na semana passada.

A medida terá custo estimado de R$ 1,2 bilhão por mês durante ao menos dois meses. Em março, o governo federal, em parceria com os estados, também havia criado um subsídio para o diesel importado, insumo essencial para o transporte de cargas.

Além disso, uma força-tarefa nacional vem fiscalizando postos e distribuidoras em todo o país para conter aumentos abusivos após o início da guerra no Oriente Médio.

Terras raras e soberania nacional

Durante a entrevista, Lula também tratou das jazidas brasileiras de minerais críticos e terras raras, elementos fundamentais para a produção de componentes eletrônicos e equipamentos de alta tecnologia.

O Brasil tem cerca de 21 milhões de toneladas de reservas de terras raras, a segunda maior quantidade já mapeada no mundo, atrás apenas da China, com aproximadamente 44 milhões de toneladas. Segundo Lula, porém, apenas 30% do território brasileiro foi mapeado.

"O Brasil, embora seja tratado como se fosse o segundo país do mundo em minerais críticos e terras raras, nós só conhecemos 30% do nosso território. Isso significa que temos que fazer um levantamento em 70% ainda. Eu criei um conselho nacional para tratar a questão das terras raras, e esse conselho vai ser ligado diretamente à Presidência da República, porque nós queremos tratar isso como uma questão de segurança nacional, uma coisa de Estado, é soberania nacional", afirmou.

O presidente disse ainda que o Brasil não pretende repetir, com minerais críticos e terras raras, o modelo de simples extração e exportação adotado historicamente no setor mineral.

"Nós não vamos mais fazer com os minerais críticos e as terras raras o que foi feito com o minério de ferro, [que] vai cavucando e vai vendendo. Nós queremos que o processo de transformação seja feito aqui no Brasil", declarou.

Controle das bets

Lula também comentou a regulamentação das apostas esportivas virtuais, as chamadas bets. O presidente afirmou que o setor passou a ter papel relevante no futebol profissional, mas defendeu a separação entre empresas regulares e operadores ilegais.

"Hoje, o futebol depende de bet. Você tem que saber qual é a bet séria e qual é a não séria", disse.

Ele afirmou ainda que pretende ampliar o controle sobre a publicidade do setor e criticou empresas que, segundo ele, não prestam serviço útil ao país.

"Criamos uma secretaria especial no Ministério da Fazenda para cuidar das bets. Se depender da vontade do presidente da República, e vou dizer isso durante a campanha [eleitoral], eu sou favorável a acabar com todas aquelas bets que não estão prestando nenhum serviço e utilidade para o país", afirmou.