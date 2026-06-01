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      Mercado eleva previsão para inflação e PIB no Focus

      Relatório Focus aponta inflação de 5,09% em 2026, acima do teto da meta, e crescimento maior para o PIB brasileiro

      Logo do Banco Central na sede da instituição em Brasília (Foto: REUTERS/Adriano Machado)
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      247 - Os analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram novamente suas projeções para a inflação e para o crescimento da economia brasileira em 2026. Segundo a nova edição do Relatório Focus, divulgada nesta segunda-feira (1º), a estimativa para o IPCA subiu para 5,09%, acima do teto da meta, enquanto a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) avançou para 1,90%.

      A alta na expectativa de inflação representa a 12ª elevação consecutiva do indicador no levantamento semanal do Banco Central. O movimento ocorre em meio aos impactos da alta do petróleo, pressionada pela guerra no Oriente Médio, fator que tende a afetar preços de combustíveis, transportes e outros custos da economia.

      O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, deve encerrar 2026 em 5,09%, conforme a mediana das projeções do mercado. O número supera o limite superior da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que tem centro em 3% e intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

      Com esse intervalo, a meta de inflação será considerada cumprida se o IPCA ficar entre 1,5% e 4,5%. A projeção atual, portanto, indica uma inflação acima do teto permitido pelo regime de metas.

      Inflação acumulada segue abaixo do teto

      Os preços de bens e serviços no país avançaram 0,67% em abril, levando o IPCA acumulado em 12 meses a 4,39%. Em 2025, a inflação acumulou alta de 4,26%, percentual acima do centro da meta, mas ainda abaixo do teto estabelecido pelo CMN.

      O resultado da inflação de maio deve ser divulgado no próximo dia 12. Para 2027, os analistas também elevaram a estimativa do IPCA, que passou de 4,01% para 4,02%.

      Projeção para o PIB também sobe

      Além da piora nas expectativas para a inflação, o Relatório Focus trouxe uma leve melhora na previsão para o desempenho da economia. A estimativa para o crescimento do PIB em 2026 subiu de 1,89% para 1,90%.

      Para 2027, a projeção de crescimento da economia brasileira foi mantida em 1,70%. Já para 2028, o mercado financeiro preservou a expectativa de expansão de 2%.

      O PIB brasileiro encerrou 2025 com alta de 2,3%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O novo Focus indica, portanto, uma desaceleração no ritmo de crescimento econômico em 2026, ao mesmo tempo em que aponta maior pressão inflacionária no horizonte analisado pelo mercado.

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