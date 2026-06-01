Bancos cogitam reação conjunta contra medida dos EUA, o que fortalece Lula e amplia desgaste de Flávio Bolsonaro

247 – A decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas começou a provocar preocupação no sistema financeiro brasileiro e pode abrir uma nova frente de tensão diplomática entre Brasília e Washington. Segundo reportagem do Valor Econômico, bancos não descartam atuar ao lado do governo brasileiro para tentar convencer as autoridades norte-americanas a reverem a medida caso ela passe a afetar fluxos de capital e a economia nacional.

A informação revela a dimensão das preocupações existentes no setor financeiro. Embora ninguém questione a necessidade de combater organizações criminosas, cresce o receio de que a classificação adotada pelos Estados Unidos produza efeitos colaterais sobre instituições financeiras brasileiras, investimentos internacionais e operações econômicas legítimas.

Nos bastidores, a avaliação de setores políticos é que o episódio tende a reforçar o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em defesa da soberania nacional e do respeito às instituições brasileiras. A medida anunciada pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, é vista por integrantes do governo como mais um capítulo de iniciativas externas com potencial de interferir em assuntos internos do Brasil.

Ao mesmo tempo, o caso aumenta a pressão política sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que esteve nos Estados Unidos em articulações com integrantes da direita norte-americana e apoiadores do presidente Donald Trump. Adversários do parlamentar afirmam que suas iniciativas no exterior contribuíram para ampliar o ambiente de hostilidade contra instituições brasileiras e contra interesses estratégicos do país.

Setor financeiro busca clareza sobre alcance da medida

O principal ponto de preocupação dos bancos é a ausência de definições claras sobre quem poderá ser considerado vinculado às organizações classificadas como terroristas. O setor espera que o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgue uma lista oficial de pessoas enquadradas nessa condição.

Segundo uma fonte do setor financeiro ouvida pelo Valor Econômico, a falta dessa delimitação torna a medida excessivamente ampla e gera insegurança para instituições financeiras.

"A designação de organização terrorista é algo gravíssimo, mas não é algo concreto a ponto de sabermos exatamente quais são os elos que estão conectados com PCC e Comando Vermelho. Se tiver uma lista dos integrantes, isso é algo muito bem-vindo, porque aí começa uma busca para saber se existem possíveis relacionamentos bancários", afirmou o executivo.

A expectativa é que os Estados Unidos adotem procedimento semelhante ao utilizado no México, onde autoridades norte-americanas divulgaram listas específicas após enquadrar organizações criminosas locais em categorias semelhantes.

Caso Washington não apresente essa relação, uma alternativa discutida seria a elaboração de uma base oficial por parte das autoridades brasileiras, permitindo maior previsibilidade para o sistema financeiro.

Consequências podem ir além do sistema bancário

A preocupação dos bancos não se limita às operações financeiras. O setor avalia que a medida pode gerar impactos econômicos, jurídicos e reputacionais para o Brasil.

"A gente tem consequências que podem ser econômicas, financeiras, reputacionais, para o setor financeiro e para o Brasil", disse a fonte.

O executivo destacou ainda uma diferença importante em relação às sanções aplicadas anteriormente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. Naquele caso, eventuais descumprimentos poderiam resultar em punições administrativas. Agora, o enquadramento relacionado ao terrorismo pode abrir espaço para consequências muito mais severas sob a legislação norte-americana.

Essa possibilidade faz com que instituições financeiras acompanhem com cautela os desdobramentos da decisão e seus reflexos sobre operações internacionais, captação de recursos e investimentos estrangeiros.

Bancos podem se unir ao governo brasileiro

Se os efeitos da medida começarem a atingir a economia brasileira de forma relevante, o setor financeiro admite apoiar uma iniciativa diplomática coordenada pelo governo federal para buscar sua revisão.

"Obviamente que não se trata de defender PCC e Comando Vermelho, mas se chegar a uma situação em que isso passe a ter um impacto relevante na economia, por que não se juntar ao poder público para tentar reverter? O setor bancário tem camadas fortes de integridade e robustez e não pode ser alvo de especulações, ser desacreditado globalmente", afirmou a fonte.

A declaração demonstra que o debate deixou de ser exclusivamente relacionado à segurança pública e passou a envolver preocupações mais amplas sobre a inserção internacional do Brasil e a estabilidade de seu sistema financeiro.

Disputa política e soberania nacional

O episódio ocorre em meio ao acirramento das disputas políticas envolvendo o Brasil e setores da extrema direita internacional alinhados ao presidente Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Integrantes do governo Lula têm sustentado que ações externas contra autoridades brasileiras e contra instituições nacionais representam tentativas de pressionar o país politicamente.

Nesse contexto, a reação dos bancos reforça a percepção de que eventuais consequências econômicas da medida poderão mobilizar não apenas o governo federal, mas também parte expressiva do setor produtivo e financeiro brasileiro.

A avaliação predominante em Brasília é que qualquer iniciativa capaz de gerar prejuízos à economia nacional tende a fortalecer o discurso de defesa da soberania adotado pelo presidente Lula, ao mesmo tempo em que amplia questionamentos sobre a atuação de lideranças políticas brasileiras que buscam apoio junto a setores estrangeiros para pressionar instituições do país.