Mercado eleva projeção da inflação para 4,36% em 2026, aponta Focus

247 - A projeção de inflação para 2026 foi revisada para cima pelo mercado financeiro, alcançando 4,36%, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (6) no Relatório Focus, do Banco Central. A estimativa permanece dentro do intervalo de tolerância da meta estabelecida pelas autoridades monetárias, ao mesmo tempo em que as expectativas para o crescimento econômico seguem inalteradas.

O levantamento semanal do Banco Central mostra que os analistas consultados ajustaram a previsão do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no país, para 4,36%. O resultado mantém a inflação projetada abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para 2026, o objetivo central é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo — o que estabelece um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

Além da inflação, o relatório também traz expectativas para o desempenho da economia. A previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 foi mantida em 1,85%, indicando estabilidade nas projeções de crescimento.

O Relatório Focus é divulgado semanalmente pelo Banco Central e reúne as estimativas de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos do país, servindo como referência para decisões de política monetária e análise do cenário econômico.