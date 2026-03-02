Mercado reduz projeção do dólar e da Selic para 2026, diz Boletim Focus

247 - As expectativas do mercado financeiro para a economia brasileira em 2026 foram revisadas, com redução nas projeções para o dólar e para a taxa básica de juros. Os dados constam no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (2) pelo Banco Central, documento que reúne semanalmente as estimativas de instituições financeiras sobre os principais indicadores macroeconômicos.

Dólar em queda nas projeções para 2026

A estimativa para o dólar ao fim de 2026 recuou para R$ 5,42, marcando a segunda semana consecutiva de redução. Para 2027, a projeção permanece em R$ 5,50 há quatro semanas. O mesmo valor é mantido para 2028 há três semanas, enquanto para 2029 houve leve queda, também fixando a estimativa em R$ 5,50.

O movimento indica uma percepção de maior estabilidade no câmbio no médio prazo, segundo as projeções consolidadas pelo Banco Central.

Selic tem nova redução na expectativa para 2026

A taxa Selic prevista para 2026 foi ajustada para 12,00%, acumulando duas semanas seguidas de queda nas projeções. Para 2027, a estimativa segue inalterada em 10,50%, nível mantido há 55 semanas consecutivas.

No horizonte mais longo, a expectativa para 2028 permanece em 10,00% há seis semanas. Já para 2029, a projeção continua em 9,50%, patamar estável há 18 semanas.

Inflação apresenta estabilidade no cenário projetado

Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a previsão para 2026 foi mantida em 3,91%. Para 2027, houve recuo na estimativa, que passou para 3,79%. As projeções para 2028 e 2029 permanecem estáveis em 3,50%, mantidas há 17 e 26 semanas consecutivas, respectivamente.

No caso do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), a expectativa para 2026 caiu para 3,18%, registrando a quarta semana seguida de retração. Para 2027, a projeção foi mantida em 4,00% pela segunda semana consecutiva. Já em 2028, a estimativa recuou para 3,80%, após duas semanas de queda, enquanto para 2029 permaneceu estável em 3,73%.

As previsões para os preços administrados indicam estabilidade em 3,67% para 2026. Para 2027, houve elevação para 3,74%, após duas semanas consecutivas de alta. Em 2028 e 2029, as estimativas permanecem em 3,50%, mantidas há 14 e 33 semanas, respectivamente.

PIB mantém ritmo moderado de crescimento

A projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2026 ficou estável em 1,82%. Para 2027, a estimativa permanece em 1,80%, patamar mantido há nove semanas consecutivas.

No cenário de longo prazo, a expectativa para 2028 segue em 2,00% há 103 semanas. Para 2029, a projeção também permanece em 2,00%, mantida há 50 semanas consecutivas.