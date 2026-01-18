Mercados podem ter choque após novos movimentos feitos por Trump

Por Karin Strohecker e Dhara Ranasinghe

LONDRES, 18 Jan (Reuters) - Os mercados globais devem enfrentar um novo surto de volatilidade nesta semana, depois que o presidente Donald Trump prometeu impor tarifas a oito nações europeias até que os EUA tenham permissão para comprar a Groenlândia.

Trump disse que imporia tarifas de importação adicionais de 10% a partir de 1º de fevereiro sobre produtos da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido, que subirão para 25% em 1º de junho se não houver acordo.

Os oito Estados europeus emitiram uma declaração conjunta apoiando a Groenlândia neste domingo, enquanto o primeiro-ministro da Irlanda disse que a União Europeia promoverá retaliação se as ameaças tarifárias dos EUA se concretizarem.

"As esperanças de que a situação tarifária tenha se acalmado para este ano foram frustradas por enquanto - e nos encontramos na mesma situação da primavera passada", disse o economista-chefe do Berenberg, Holger Schmieding.

As tarifas abrangentes do "Dia da Libertação" em abril de 2025 causaram um choque nos mercados. Na segunda metade do ano, os investidores, em grande parte, ignoraram as ameaças comerciais de Trump, considerando-as como ruído e reagindo com alívio quando Trump fez acordos com Reino Unido, UE e outros.

Embora essa calmaria possa ter acabado, os movimentos do mercado na segunda-feira podem ser atenuados pela experiência de que o sentimento do investidor foi mais resistente e o crescimento econômico global permaneceu no caminho certo.

No entanto, Schmieding espera que o euro possa sofrer alguma pressão quando o comércio asiático abrir. O euro encerrou a sexta-feira em torno de US$1,16, atingindo seu nível mais baixo desde o final de novembro.

As implicações para o dólar foram menos claras. A moeda continua sendo um porto seguro, mas também pode sentir o impacto do fato de Washington estar no centro de rupturas geopolíticas, como aconteceu em abril passado.

"Para os mercados europeus, será um pequeno revés, mas não algo comparável à reação do Dia da Libertação", disse Schmieding.

As ações europeias estão sendo negociadas perto de recordes de alta, com o DAX da Alemanha e o índice FTSE de Londres subindo mais de 3% este mês, superando o desempenho do S&P 500, que subiu 1,3%.

É provável que as ações de defesa europeias se beneficiem das tensões geopolíticas. As ações do setor de defesa saltaram quase 15% este mês, uma vez que a prisão de Nicolás Maduro, da Venezuela, pelos EUA, alimentou as preocupações com a Groenlândia.

"A guerra comercial entre os EUA e a UE está de volta", disse Tina Fordham, estrategista geopolítica e fundadora da Fordham Global Foresight.

A última ação de Trump ocorreu no momento em que as principais autoridades da UE e do bloco sul-americano Mercosul assinaram um acordo de livre comércio.