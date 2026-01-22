Ministério da Economia da Alemanha diz que acordo comercial com Mercosul é promessa que a UE precisa cumprir

FRANKFURT, 22 Jan (Reuters) - O Ministério da Economia da Alemanha disse nesta quinta-feira que a União Europeia deve cumprir seu acordo comercial com o Mercosul para que a UE preserve sua reputação de confiabilidade.

Em um post no X, o ministério disse que a assinatura do acordo com o Mercosul foi um sinal importante para o mundo.

"Agora devemos manter nossa promessa de ser um parceiro confiável", disse a ministra da Economia, Katherina Reiche, no post.