TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Ministério da Economia da Alemanha diz que acordo comercial com Mercosul é promessa que a UE precisa cumprir

      Em um post no X, o ministério disse que a assinatura do acordo com o Mercosul foi um sinal importante para o mundo.

      Lula e Ursula von der Leyen (Foto: Ricardo Stuckert)

      FRANKFURT, 22 Jan (Reuters) - O Ministério da Economia da Alemanha disse nesta quinta-feira que a União Europeia deve cumprir seu acordo comercial com o Mercosul para que a UE preserve sua reputação de confiabilidade.

      Em um post no X, o ministério disse que a assinatura do acordo com o Mercosul foi um sinal importante para o mundo.

      "Agora devemos manter nossa promessa de ser um parceiro confiável", disse a ministra da Economia, Katherina Reiche, no post.

      Artigos Relacionados

      Tags