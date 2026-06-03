'O Brasil de hoje paga menos imposto', afirma Dario Durigan

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, frisou nesta quarta-feira (3) que hoje a maioria da população brasileira paga menos imposto do que pagava ao final de 2022.

“O país paga menos tributo hoje do que pagava no passado. Há justiça fiscal e justiça social. Quem hoje vive de salário, paga menos tributo”, afirmou Durigan durante a reunião ministerial no Palácio do Planalto.

Ele ressaltou que esse resultado foi impulsionado por diversos fatores, entre eles a geração de empregos formais e o aumento da renda da população.

“Nós geramos mais de 5 milhões de empregos desde 2023. É emprego formal que deixou de pagar Imposto de Renda, com a nossa lei aprovada no ano passado, que tem melhorado a renda com a valorização do salário mínimo. A renda nunca esteve tão alta de quem está empregado no país e o desemprego segue em mínima histórica. Nós estamos vendo a renda das famílias aumentar, o Brasil sair da extrema pobreza e atingir índices urbanos de muito alto desenvolvimento”, disse o ministro.

Durigan também ressaltou a importância do Desenrola, que tem ajudado centenas de milhares de pessoas a renegociarem suas dívidas.

“O Desenrola está bombando. Se você tem ou conhece pessoas que têm dívidas com os bancos, agora é a hora de você fazer a renegociação, limpar o seu nome, voltar a poder pegar crédito barato e crédito bom. Mais de um milhão de pessoas já estão com a dívida renegociada, com 85% de desconto. Nós estamos falando de um desconto que a gente nunca viu antes e vamos aumentar muito esse número de pessoas beneficiadas. Em breve, a gente traz novos números”, afirmou.