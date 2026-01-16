Petróleo avança às vésperas de feriado prolongado nos EUA

Por Erwin Seba

HOUSTON, 16 Jan (Reuters) - Os preços do petróleo ficaram mais altos nesta sexta-feira, com alguns investidores cobrindo posições vendidas antes do fim de semana de três dias do feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos (EUA) e preocupações persistentes sobre um possível ataque militar dos EUA contra o Irã.

O petróleo Brent fechou a US$64,13 por barril, com alta de 0,58%. O petróleo norte-americano West Texas Intermediate terminou a US$59,44 por barril, com alta de 0,42%.

A maior parte dos ganhos de sexta-feira parece ter sido devido à compra de suprimentos antes do fim de semana prolongado, disse John Kilduff, sócio da Again Capital LLC.

"Com aquele grupo de ataque de porta-aviões se deslocando para o Golfo (Pérsico), não parece provável que algo aconteça em breve", disse Flynn.

O porta-aviões da Marinha dos EUA, U.S.S. Abraham Lincoln, deve chegar ao Golfo Pérsico na próxima semana, depois de operar no Mar do Sul da China.

Pesando contra esses temores estão os possíveis aumentos de oferta da Venezuela, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

"O fornecimento da Venezuela não se tornou a onda de maré que se esperava", disse Flynn. "As compras de hoje parecem ser de pessoas que não querem ser pegas em falta durante o fim de semana prolongado."

Ambos os índices de referência atingiram máximas de vários meses nesta semana, depois que os protestos explodiram no Irã e o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou a possibilidade de ataques militares, mas perderam mais de 4% na quinta-feira, após Trump afirmar que a repressão de Teerã contra os manifestantes estava diminuindo, aliviando as preocupações de uma possível ação militar que poderia interromper o fornecimento de petróleo.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Robert Harvey em Londres, Helen Clark em Perth e Trixie Yap em Cingapura; reportagem adicional de Stephanie Kelly em Londres)