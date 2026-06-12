Petróleo fecha em baixa com menor tensão geopolítica

Reuters - Os preços do petróleo Brent caíram para os níveis mais baixos desde o início de março, à medida que os operadores se mostravam cada vez mais confiantes quanto a um acordo de paz iminente entre os EUA e o Irã.

Os futuros do Brent fecharam a US$ 87,33 o barril, uma queda de US$ 3,05, ou 3,37%. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) fechou a US$ 84,88, uma redução de US$ 2,83, ou 3,23%. Esse foi o nível mais baixo do WTI desde 17 de abril.

"O que está fazendo o mercado cair é a afirmação dos iranianos de que há um memorando de entendimento (com os EUA)", disse John Kilduff, sócio da Again Capital.

Um memorando entre os EUA e o Irã para pôr fim à guerra no Golfo poderia ser assinado já no domingo, disse uma fonte ocidental à Reuters na sexta-feira, com Genebra surgindo como o local mais provável.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse na sexta-feira que um memorando de entendimento ainda não havia sido assinado e que ainda poderia sofrer alterações.

O presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou na quinta-feira a ameaça de ataques aéreos contra o Irã, enquanto a agência de notícias iraniana Mehr informou que as negociações finais sobre o memorando se concentrariam em questões nucleares e econômicas, mas excluiriam discussões sobre o programa de mísseis do Irã.

A agência de notícias iraniana IRNA, por sua vez, informou que as negociações nucleares ocorreriam dentro de um prazo de 60 dias após a assinatura do memorando.