Petróleo recua com avanço de tratativas entre EUA e Irã

Reuters - Os preços do petróleo fecharam com queda de 1% nesta terça-feira, enquanto os investidores acompanhavam de perto o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, após sinais de progresso nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Os contratos futuros do Brent fecharam com queda de 1,1%, a US$77,08 por barril, enquanto os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA encerraram com queda de 0,9%, a US$73,21 por barril. Ambos os índices de referência atingiram mínimas próximas a quatro meses durante o pregão desta terça-feira.

Os preços vêm apresentando tendência de queda após recuarem 3% na segunda-feira, quando os Estados Unidos concederam ao Irã uma isenção de sanções por 60 dias após as primeiras negociações de paz, e à medida que autoridades relataram uma trégua nas hostilidades no Líbano no âmbito de um acordo mais amplo.

Nesta terça-feira, Omã e o Irã concordaram em prosseguir com as discussões sobre a futura administração da navegação no Estreito de Ormuz. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira que o Irã não poderia cobrar pedágios nessa importante via navegável como parte de qualquer acordo final com os Estados Unidos, alegando que tal arranjo violaria o direito internacional.

O mundo perdeu milhões de barris de petróleo e gás desde que a guerra no Irã fechou o estreito — um ponto de estrangulamento para cerca de um quinto dos suprimentos mundiais de petróleo e GNL — por mais de três meses. Em seu pico, mais de 14 milhões de barris por dia (bpd) de produção de petróleo foram interrompidos, o que representa cerca de 14% da demanda mundial, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

Os investidores agora observam com cautela a rapidez com que os produtores do Oriente Médio poderão retomar a produção e as exportações de petróleo após os danos causados pela guerra, e se mais navios entrarão na região.

Uma fonte militar iraniana informou à agência de notícias Fars que um número limitado de embarcações está sendo autorizado a passar pelo estreito diariamente, sob coordenação da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã.

(Reportagem de Siddharth Cavale em Nova York, Anushree Mukherjee e Pranav Mathur em Bengaluru e Trixie Yap em Cingapura)