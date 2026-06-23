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      Petróleo recua com avanço de tratativas entre EUA e Irã

      Mercado monitora a velocidade de recuperação da produção no Oriente Médio após danos provocados pela guerra entre forças estadunidenses e iranianas

      As nuvens do pôr do sol brilham sobre as bombas de extração no campo petrolífero de Airankol, operado pela Caspiy Neft na região de Atyrau, no Cazaquistão, em 21 de abril de 2026 (Foto: Pavel Mikheyev/Reuters)
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      Reuters - Os preços do petróleo fecharam com queda de 1% nesta terça-feira, enquanto os investidores acompanhavam de perto o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, após sinais de progresso nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

      Os contratos futuros do Brent fecharam com queda de 1,1%, a US$77,08 por barril, enquanto os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA encerraram com queda de 0,9%, a US$73,21 por barril. Ambos os índices de referência atingiram mínimas próximas a quatro meses durante o pregão desta terça-feira.

      Os preços vêm apresentando tendência de queda após recuarem 3% na segunda-feira, quando os Estados Unidos concederam ao Irã uma isenção de sanções por 60 dias após as primeiras negociações de paz, e à medida que autoridades relataram uma trégua nas hostilidades no Líbano no âmbito de um acordo mais amplo.

      Nesta terça-feira, Omã e o Irã concordaram em prosseguir com as discussões sobre a futura administração da navegação no Estreito de Ormuz. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira que o Irã não poderia cobrar pedágios nessa importante via navegável como parte de qualquer acordo final com os Estados Unidos, alegando que tal arranjo violaria o direito internacional.

      O mundo perdeu milhões de barris de petróleo e gás desde que a guerra no Irã fechou o estreito — um ponto de estrangulamento para cerca de um quinto dos suprimentos mundiais de petróleo e GNL — por mais de três meses. Em seu pico, mais de 14 milhões de barris por dia (bpd) de produção de petróleo foram interrompidos, o que representa cerca de 14% da demanda mundial, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

      Os investidores agora observam com cautela a rapidez com que os produtores do Oriente Médio poderão retomar a produção e as exportações de petróleo após os danos causados pela guerra, e se mais navios entrarão na região.

      Uma fonte militar iraniana informou à agência de notícias Fars que um número limitado de embarcações está sendo autorizado a passar pelo estreito diariamente, sob coordenação da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã.

      (Reportagem de Siddharth Cavale em Nova York, Anushree Mukherjee e Pranav Mathur em Bengaluru e Trixie Yap em Cingapura)

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