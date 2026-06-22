Petróleo recua com alívio nas negociações entre EUA e Irã

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 22 Jun (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com queda de mais de 3% nesta segunda-feira, à medida que as preocupações com a oferta diminuíram depois que o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que houve avanços nas negociações com o Irã e que o Estreito de Ormuz estava aberto.

O petróleo Brent fechou com queda de US$2,67, ou 3,31%, a US$77,90 o barril. No início do pregão, os preços haviam subido para US$82,30 devido às ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de reiniciar a guerra contra o Irã, e ao anúncio de Teerã de que havia fechado novamente o estreito.

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA venceram nesta segunda-feira e fecharam a US$74,82 o barril, uma queda de US$1,78, ou 2,32%. O contrato de agosto, mais ativo , recuou US$1,99 e fechou a US$73,86 o barril.

Autoridades de alto escalão dos EUA e do Irã encerraram sua primeira rodada de negociações na Suíça nesta segunda-feira, segundo informaram os mediadores.

As discussões começaram no domingo, nos termos de um memorando de entendimento firmado na semana passada para prorrogar um frágil cessar-fogo, em vigor desde abril, por pelo menos mais 60 dias.

Os Estados Unidos autorizaram as vendas de petróleo iraniano nesta segunda-feira. A licença geral, anunciada pelo Departamento do Treasury, permite a venda de petróleo e de produtos petroquímicos e petrolíferos de origem iraniana até 21 de agosto.

Enquanto isso, o Irã não negociou sobre seu programa nuclear e não aceitou nenhum novo compromisso nas negociações de domingo com os EUA na Suíça, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, à agência oficial de notícias IRNA.

Os estoques de petróleo na reserva de emergência do governo dos EUA caíram 9,05 milhões de barris na semana passada, a terceira maior redução já registrada. Essas reduções fazem parte de um acordo dos EUA para liberar 172 milhões de barris da reserva a fim de ajudar a reduzir os preços dos combustíveis.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Anushree Mukherjee em Bengaluru, Stephanie Kelly em Londres, Mohi Narayan em Nova Délhi e Florence Tan em Cingapura)