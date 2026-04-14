Petróleo recua com expectativa de diálogo entre EUA e Irã

Reuters - Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, na expectativa de que o Irã retome as negociações com os Estados Unidos e Israel para encerrar o conflito que fechou o Estreito de Ormuz, uma das principais vias navegáveis do mundo para o transporte de petróleo e produtos refinados.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$ 94,79 por barril, com queda de US$ 4,57, ou 4,6%. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos fechou a US$ 91,20, com queda de US$ 7,80, ou 7,87%.

Ambos os contratos de referência subiram na sessão anterior, com o Brent subindo mais de 4% e o WTI quase 3%, depois que os militares dos EUA iniciaram um bloqueio dos portos iranianos.

"Parece haver essa esperança no mercado de que haverá um resultado melhor", disse John Kilduff, sócio da Again Capital. "Tudo isso significa que o mercado já havia precificado muitas das perturbações que já vimos."

Os preços do Brent são mais suscetíveis a interrupções no fornecimento global do que os preços do WTI, que refletem o que é enviado internamente nos EUA e para as Américas Central e do Sul.

Embora a conversa sobre a retomada das negociações entre os EUA e o Irã tenha pressionado os preços para baixo, a queda ignora a perda de barris físicos de petróleo que não estão sendo movimentados, disse Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

Os ataques à infraestrutura de energia no Oriente Médio e o fechamento efetivo do Estreito de Ormuz pelo Irã levaram à maior interrupção do fornecimento de petróleo da história, informou a Agência Internacional de Energia (IEA) em seu relatório mensal, com perda de 10,1 milhões de barris por dia em março.

"A retomada dos fluxos pelo Estreito de Ormuz continua sendo a variável mais importante para aliviar a pressão sobre o fornecimento de energia, os preços e a economia global", disse a IEA.

As forças armadas dos EUA disseram na segunda-feira que seu bloqueio do Estreito de Ormuz se estenderia para o leste até o Golfo de Omã e o Mar da Arábia. Dados de rastreamento de navios mostraram que dois navios deram meia-volta no estreito quando o bloqueio começou. No entanto, três navios-tanque ligados ao Irã entraram no Golfo Pérsico e tiveram permissão para passar porque seus destinos não eram portos iranianos, segundo dados de navegação.

O Irã ameaçou responder ao bloqueio atacando os portos das nações que fazem fronteira com o Golfo Pérsico.

Enquanto isso, as equipes de negociação dos EUA e do Irã podem retornar a Islamabad nesta semana, disseram cinco fontes à Reuters. Uma autoridade dos EUA também disse que havia um engajamento contínuo na tentativa de chegar a um acordo, enquanto o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse que os esforços ainda estavam em andamento.

(Reportagem de Seher Dareen e Robert Harvey em Londres, Anmol Choubey em Bengaluru e Helen Clark em Perth; edição de Sharon Singleton, David Goodman, Alexandra Hudson e Edmund Klamann)