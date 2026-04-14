Indonésia decide importar petróleo da Rússia para garantir abastecimento em meio ao conflito no Oriente Médio

247 - A Indonésia passará a importar petróleo e derivados da Rússia em meio à atual crise no Oriente Médio, decorrente do conflito iniciado pelas agressões dos Estados Unidos e Israel ao Irã. A informação foi divulgada pelo ministro da Energia russo, Sergey Tsivilev, na segunda-feira (13). As informações são da RT Brasil.

De acordo com o ministro, o pedido partiu do próprio governo indonésio, que busca alternativas para garantir o fornecimento energético. "Recebemos um pedido de nossos colegas indonésios para o fornecimento. A Rússia sempre se apresentou ao mundo como um fornecedor confiável", afirmou Tsivilev.

Segurança do abastecimento

O ministro destacou que a decisão está relacionada à situação no Estreito de Ormuz, área considerada estratégica para o transporte global de petróleo. Segundo ele, a Indonésia passou a avaliar riscos ligados à segurança do abastecimento diante do cenário atual.

Até então, o país asiático concentrava suas compras de energia em outros mercados, incluindo Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Austrália. Com a mudança, o governo indonésio sinaliza uma diversificação nas fontes de importação.

Negociação de contrato

Segundo Tsivilev, Rússia e Indonésia trabalham na formalização de um acordo de longo prazo "a um preço mutuamente vantajoso", declarou o ministro ao comentar as negociações em andamento.

Na mesma data, segunda-feira (13), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se no Kremlin com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. O encontro abordou temas ligados à cooperação bilateral e à agenda internacional.