Indonésia decide importar petróleo da Rússia para garantir abastecimento em meio ao conflito no Oriente Médio
Informação foi divulgada pelo ministro da Energia russo, Sergey Tsivilev, que afirmou que pedido veio do próprio governo do país asiático
247 - A Indonésia passará a importar petróleo e derivados da Rússia em meio à atual crise no Oriente Médio, decorrente do conflito iniciado pelas agressões dos Estados Unidos e Israel ao Irã. A informação foi divulgada pelo ministro da Energia russo, Sergey Tsivilev, na segunda-feira (13). As informações são da RT Brasil.
De acordo com o ministro, o pedido partiu do próprio governo indonésio, que busca alternativas para garantir o fornecimento energético. "Recebemos um pedido de nossos colegas indonésios para o fornecimento. A Rússia sempre se apresentou ao mundo como um fornecedor confiável", afirmou Tsivilev.
Segurança do abastecimento
O ministro destacou que a decisão está relacionada à situação no Estreito de Ormuz, área considerada estratégica para o transporte global de petróleo. Segundo ele, a Indonésia passou a avaliar riscos ligados à segurança do abastecimento diante do cenário atual.
Até então, o país asiático concentrava suas compras de energia em outros mercados, incluindo Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Austrália. Com a mudança, o governo indonésio sinaliza uma diversificação nas fontes de importação.
Negociação de contrato
Segundo Tsivilev, Rússia e Indonésia trabalham na formalização de um acordo de longo prazo "a um preço mutuamente vantajoso", declarou o ministro ao comentar as negociações em andamento.
Na mesma data, segunda-feira (13), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se no Kremlin com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. O encontro abordou temas ligados à cooperação bilateral e à agenda internacional.