Preço do petróleo cai com expectativa de acordo entre EUA e Irã

247 - Os preços do petróleo registraram queda e voltaram a operar abaixo da marca de US$ 100 por barril, influenciados pelo otimismo cauteloso do mercado em relação à retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã, o que pode aliviar tensões geopolíticas e ampliar a oferta global da commodity, informa a CNN.

Segundo a emissora, autoridades norte-americanas confirmaram que os dois países continuam em contato, mesmo após o fracasso de uma rodada de negociações realizada no Paquistão. Fontes indicam que representantes dos EUA discutem detalhes para um possível segundo encontro presencial com autoridades iranianas.

No mercado internacional, o petróleo Brent — referência global — recuava 0,8%, sendo negociado a US$ 98,6 por barril nas primeiras horas do dia. Já o WTI, padrão dos Estados Unidos, registrava queda mais acentuada, de 2%, chegando a US$ 97,1 por barril.

Analistas do Deutsche Bank atribuíram o movimento à crescente expectativa de um entendimento entre Washington e Teerã. Em relatório, destacaram que há “crescentes esperanças de que os EUA e o Irã ainda possam chegar a algum tipo de acordo”.

O clima de maior confiança também se refletiu nos mercados financeiros globais. Bolsas europeias operaram em alta durante a manhã, enquanto os futuros de Wall Street indicavam abertura positiva. Na Ásia, os principais índices também avançaram, com destaque para o Nikkei 225, do Japão, e o KOSPI, da Coreia do Sul, que chegaram a subir 2,4% e 2,7%, respectivamente.

Para os analistas do Deutsche Bank, a percepção predominante entre investidores é de que a atual tensão geopolítica tende a ser temporária, o que contribui para reduzir pressões sobre os preços do petróleo e fortalecer o apetite por risco nos mercados globais.