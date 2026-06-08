Petróleo sobe após trégua entre Irã e Israel

Reuters - Os preços do petróleo fecharam em alta de US$1, depois de subirem mais de 5% no início da sessão desta segunda-feira, com o Irã e Israel dizendo que haviam interrompido os ataques um contra o outro, após um apelo do presidente dos EUA, Donald Trump.

Teerã, no entanto, disse que retomaria os ataques se Israel continuasse a atingir o Hezbollah no Líbano.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de US$ 1,16, ou 1,3%, a US$94,25 por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiram US$0,76, ou 0,8%, a US$91,30.

O Brent subiu cerca de 31% desde a véspera do conflito, há pouco mais de 100 dias, enquanto o WTI subiu cerca de 37%. Em abril, o Brent atingiu um pico acima de US$126 por barril.

Os preços subiram mais de 5% no início da segunda-feira, depois que novos ataques israelenses ao Irã e ataques ao Líbano reduziram as esperanças de um fim iminente para a guerra mais ampla.

Israel atingiu uma usina petroquímica no sudoeste do Irã que, segundo ele, era usada para produzir mísseis balísticos, e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disse que o país retaliou com um ataque direcionado a uma instalação israelense semelhante na cidade de Haifa.

A troca de ataques ocorreu após os ataques israelenses contra as fortalezas do Hezbollah, apoiado pelo Irã, em Beirute, no fim de semana. Teerã tem dito repetidamente que qualquer acordo com Washington para pôr fim ao conflito deve incluir a interrupção da campanha de Israel no Líbano.