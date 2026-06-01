Petróleo sobe mais de 4% após impasse entre EUA e Irã

Reuters - Os preços do petróleo fecharam em alta de mais de 4% nesta segunda-feira, depois que a agência de notícias Tasnim, do Irã, informou que Teerã havia interrompido as negociações indiretas com os EUA e que estavam sendo feitos planos para que as forças iranianas e seus aliados bloqueassem completamente o Estreito de Ormuz e, potencialmente, interrompessem outras rotas importantes de navegação.

As tensões na região aumentaram nos últimos dias, com o Irã e os EUA trocando ataques e Israel ordenando que as tropas avançassem ainda mais no Líbano em sua batalha contra o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$ 94,98 por barril, com alta de US$3,86, ou 4,2%, enquanto os preços da commodity nos EUA fecharam a US$92,16 por barril, com alta de US$4,80, ou 5,5%.

Ambos os índices de referência haviam subido mais de 6% no início da sessão, mas reduziram os ganhos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não estava ciente da interrupção das negociações com o Irã e que também conversou com o Hezbollah por meio de intermediários e garantiu uma promessa de que o grupo não atacaria Israel.

Os contratos terminaram o mês de maio entre 17% e 19% mais baixos, marcando suas maiores quedas mensais em termos absolutos desde março de 2020, quando a pandemia da Covid-19 reduziu a demanda de energia, com o crescente otimismo de que os EUA e o Irã estavam perto de um acordo.

Mais cedo na segunda-feira, Tasnim disse que Teerã e a "Frente de Resistência", que inclui os aliados do Irã no Iêmen, Líbano e Iraque, estabeleceram uma agenda para bloquear completamente a hidrovia de Ormuz e ativar outras frentes, incluindo o Estreito de Bab el-Mandeb, a fim de "punir" Israel e seus apoiadores.

O Bab el-Mandeb está localizado no extremo sul do Mar Vermelho, através do qual a Arábia Saudita, um grande produtor de petróleo, atualmente movimenta de 4 milhões a 6 milhões de barris de petróleo por dia, escreveu Robert Yawger, diretor executivo da Mizuho, em uma nota.

"Parece que os dois lados estão em mundos diferentes", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

"Quanto mais tempo durar o conflito, mais baixos serão os estoques comerciais... e, nesse momento, os preços disparam. Estamos a apenas um ou dois meses de distância disso", disse ele.

A escalada representa mais um obstáculo para as esperanças de um fim rápido da crise, que efetivamente fechou o Estreito de Ormuz, uma rota de suprimento global vital para o petróleo e o gás natural liquefeito. Um relatório da Axios disse na sexta-feira que o Irã havia lançado mais minas no estreito na semana passada.