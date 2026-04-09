PIB dos EUA desacelera e cresce menos do que o esperado no 4º trimestre

247 - O crescimento do PIB dos EUA desacelerou e foi revisado para 0,5% no quarto trimestre, indicando um ritmo mais fraco da atividade econômica, influenciado principalmente pela retração nos investimentos empresariais e no acúmulo de estoques. Apesar desse cenário, os lucros corporativos apresentaram avanço significativo no período.

De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos e reportados pela Reuters, a terceira estimativa do Produto Interno Bruto mostrou uma expansão anualizada de 0,5%, abaixo dos 0,7% anteriormente informados. Economistas consultados pela própria Reuters esperavam que o número fosse mantido, o que não se confirmou após a revisão.

A desaceleração foi atribuída, sobretudo, à redução dos gastos das empresas, especialmente em produtos intelectuais e formação de estoques. Esses componentes tiveram impacto direto na revisão para baixo do desempenho econômico no período analisado.

O consumo das famílias, responsável por mais de dois terços da economia norte-americana, também apresentou leve recuo na taxa de crescimento. O avanço foi ajustado de 2,0% para 1,9%, sinalizando uma moderação na demanda interna.

Outro fator relevante para o enfraquecimento da economia no quarto trimestre foi a paralisação parcial do governo federal ocorrida no ano anterior. O evento contribuiu para uma desaceleração expressiva em relação ao ritmo de expansão de 4,4% registrado no terceiro trimestre.