Preço do petróleo cai com otimismo sobre cessar-fogo entre EUA e Irã

247 - Os preços internacionais do petróleo registraram forte queda nesta quarta-feira (25), impulsionados pelo aumento do otimismo em torno de um possível cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. O suposto avanço diplomático entre os dois países, após proposta que teria sido apresentada por Washington, pressionou as cotações no mercado global de energia, segundo o Metrópoles.

Por volta das 8h30 (horário de Brasília), o contrato futuro do petróleo WTI — referência nos Estados Unidos — para maio recuava 5,96%, sendo negociado a US$ 86,85. No mesmo intervalo, o Brent — principal referência internacional — para junho registrava queda de 6,24%, cotado a US$ 93,98. Mais cedo, às 8h, os recuos já eram expressivos: o WTI caía 5,9% e o Brent recuava 6,2%.

O movimento do mercado ocorre em meio à repercussão de uma suposta proposta de paz elaborada pelos Estados Unidos e enviada ao Irã, conforme reportagem do jornal The New York Times. O plano seria composto por 15 pontos e busca estabelecer as bases para o fim do conflito no Oriente Médio, abrindo espaço para negociações indiretas entre Washington e Teerã.

A iniciativa teria sido encaminhada ao governo iraniano por meio do Paquistão, numa tentativa de viabilizar o diálogo diplomático. Até o momento, não há confirmação sobre a participação de Israel na elaboração do plano, nem se o país concorda com os termos propostos.

Entre os principais pontos do documento está a previsão de um cessar-fogo inicial de 30 dias, período que serviria para viabilizar negociações mais amplas. O plano também inclui compromissos do Irã relacionados ao seu programa nuclear, como a garantia de que o país não desenvolverá armas nucleares e a imposição de limites ao alcance e à quantidade de seus mísseis balísticos.

Outro aspecto relevante envolve a desativação de instalações nucleares estratégicas iranianas, incluindo as usinas de enriquecimento de urânio localizadas em Natanz, Isfahan e Fordow. Além disso, o texto propõe o encerramento do financiamento a grupos aliados na região, como Hamas e Hezbollah.

A proposta também aborda a segurança energética global ao sugerir a criação de uma zona marítima livre no Estreito de Ormuz — uma das rotas mais importantes para o transporte de petróleo no mundo. A possível redução das tensões na região, caso o plano avance, tende a diminuir riscos geopolíticos e pressionar os preços da commodity, como já refletido nas negociações desta quarta-feira.