      Previdência aponta 19 fundos com recursos aplicados no Master

      De acordo com o levantamento, quatro fundos estaduais estavam expostos aos títulos, incluindo o do Amazonas, além de fundos do Amapá e do Rio

      Polícia Federal (Foto: PF/Divulgação)

      247 - O Ministério da Previdência informou que o Brasil possui 2.130 fundos estaduais e municipais vinculados aos regimes próprios de previdência social (RPPS), responsáveis por administrar as contribuições de servidores públicos e garantir o pagamento de aposentadorias de governos regionais. Segundo o órgão, 19 desses fundos tinham parte de seus recursos investidos em títulos emitidos pelo Banco Master.

      A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6) pela revista Veja, que citou dados do Ministério da Previdência sobre a presença de aplicações ligadas ao banco, liquidado pelo Banco Central em novembro. De acordo com o levantamento, quatro fundos estaduais estavam expostos aos títulos, incluindo o do Amazonas, além dos fundos do Amapá e do Rio de Janeiro. Os demais 16 casos envolvem fundos municipais.

      Entre os fundos estaduais citados, a Amapá Previdência, responsável pela previdência dos servidores públicos do estado, tornou-se o segundo alvo da Polícia Federal em operações que apuram fraudes relacionadas ao Banco Master. O Rioprevidência, do Rio de Janeiro, também aparece entre os fundos estaduais que investiram em papéis do banco.

      No caso do Amapá, a investigação envolve a aplicação de R$ 400 milhões do Regime Próprio de Previdência Social estadual em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master. Já o fundo do Rio de Janeiro teria investido quase R$ 1 bilhão em letras financeiras do mesmo banco.

      As operações da Polícia Federal avançaram após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central, em novembro, medida que intensificou o escrutínio sobre investimentos feitos por fundos públicos em produtos financeiros emitidos pela instituição.

      O levantamento do Ministério da Previdência evidencia que, embora a maioria dos RPPS não tenha exposição ao banco, parte dos fundos estaduais e municipais chegou a direcionar recursos previdenciários para títulos do Banco Master, o que agora é alvo de apuração em investigações federais.

      • Estado do Rio de Janeiro/RJ – R$ 970 milhões
      • Estado do Amapá/AP – R$ 400 milhões
      • Maceió/AL – R$ 97 milhões
      • São Roque/SP – R$ 93,15 milhões
      • Cajamar/SP – R$ 87 milhões
      • Itaguaí/RJ – R$ 59,6 milhões
      • Estado do Amazonas/AM – R$ 50 milhões
      • Aparecida de Goiânia/GO – R$ 40 milhões
      • Araras/SP – R$ 29 milhões
      • Congonhas/MG – R$ 14 milhões
      • Fátima do Sul/MS – R$ 7 milhões
      • Santo Antônio de Posse/SP – R$ 7 milhões
      • Imbituva/PR – R$ 4 milhões
      • Paulista/PE – R$ 3 milhões
      • São Gabriel do Oeste/MS – R$ 3 milhões
      • Jateí/MS – R$ 2,5 milhões
      • Angélica/MS – R$ 2 milhões
      • Santa Rita d’Oeste/SP – R$ 2 milhões
      • Campo Grande/MS – R$ 1,2 milhão

