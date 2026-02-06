Previdência aponta 19 fundos com recursos aplicados no Master

247 - O Ministério da Previdência informou que o Brasil possui 2.130 fundos estaduais e municipais vinculados aos regimes próprios de previdência social (RPPS), responsáveis por administrar as contribuições de servidores públicos e garantir o pagamento de aposentadorias de governos regionais. Segundo o órgão, 19 desses fundos tinham parte de seus recursos investidos em títulos emitidos pelo Banco Master.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6) pela revista Veja, que citou dados do Ministério da Previdência sobre a presença de aplicações ligadas ao banco, liquidado pelo Banco Central em novembro. De acordo com o levantamento, quatro fundos estaduais estavam expostos aos títulos, incluindo o do Amazonas, além dos fundos do Amapá e do Rio de Janeiro. Os demais 16 casos envolvem fundos municipais.

Entre os fundos estaduais citados, a Amapá Previdência, responsável pela previdência dos servidores públicos do estado, tornou-se o segundo alvo da Polícia Federal em operações que apuram fraudes relacionadas ao Banco Master. O Rioprevidência, do Rio de Janeiro, também aparece entre os fundos estaduais que investiram em papéis do banco.

No caso do Amapá, a investigação envolve a aplicação de R$ 400 milhões do Regime Próprio de Previdência Social estadual em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master. Já o fundo do Rio de Janeiro teria investido quase R$ 1 bilhão em letras financeiras do mesmo banco.

As operações da Polícia Federal avançaram após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central, em novembro, medida que intensificou o escrutínio sobre investimentos feitos por fundos públicos em produtos financeiros emitidos pela instituição.

O levantamento do Ministério da Previdência evidencia que, embora a maioria dos RPPS não tenha exposição ao banco, parte dos fundos estaduais e municipais chegou a direcionar recursos previdenciários para títulos do Banco Master, o que agora é alvo de apuração em investigações federais.