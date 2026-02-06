Previdência aponta 19 fundos com recursos aplicados no Master
De acordo com o levantamento, quatro fundos estaduais estavam expostos aos títulos, incluindo o do Amazonas, além de fundos do Amapá e do Rio
247 - O Ministério da Previdência informou que o Brasil possui 2.130 fundos estaduais e municipais vinculados aos regimes próprios de previdência social (RPPS), responsáveis por administrar as contribuições de servidores públicos e garantir o pagamento de aposentadorias de governos regionais. Segundo o órgão, 19 desses fundos tinham parte de seus recursos investidos em títulos emitidos pelo Banco Master.
A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6) pela revista Veja, que citou dados do Ministério da Previdência sobre a presença de aplicações ligadas ao banco, liquidado pelo Banco Central em novembro. De acordo com o levantamento, quatro fundos estaduais estavam expostos aos títulos, incluindo o do Amazonas, além dos fundos do Amapá e do Rio de Janeiro. Os demais 16 casos envolvem fundos municipais.
Entre os fundos estaduais citados, a Amapá Previdência, responsável pela previdência dos servidores públicos do estado, tornou-se o segundo alvo da Polícia Federal em operações que apuram fraudes relacionadas ao Banco Master. O Rioprevidência, do Rio de Janeiro, também aparece entre os fundos estaduais que investiram em papéis do banco.
No caso do Amapá, a investigação envolve a aplicação de R$ 400 milhões do Regime Próprio de Previdência Social estadual em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master. Já o fundo do Rio de Janeiro teria investido quase R$ 1 bilhão em letras financeiras do mesmo banco.
As operações da Polícia Federal avançaram após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central, em novembro, medida que intensificou o escrutínio sobre investimentos feitos por fundos públicos em produtos financeiros emitidos pela instituição.
O levantamento do Ministério da Previdência evidencia que, embora a maioria dos RPPS não tenha exposição ao banco, parte dos fundos estaduais e municipais chegou a direcionar recursos previdenciários para títulos do Banco Master, o que agora é alvo de apuração em investigações federais.
- Estado do Rio de Janeiro/RJ – R$ 970 milhões
- Estado do Amapá/AP – R$ 400 milhões
- Maceió/AL – R$ 97 milhões
- São Roque/SP – R$ 93,15 milhões
- Cajamar/SP – R$ 87 milhões
- Itaguaí/RJ – R$ 59,6 milhões
- Estado do Amazonas/AM – R$ 50 milhões
- Aparecida de Goiânia/GO – R$ 40 milhões
- Araras/SP – R$ 29 milhões
- Congonhas/MG – R$ 14 milhões
- Fátima do Sul/MS – R$ 7 milhões
- Santo Antônio de Posse/SP – R$ 7 milhões
- Imbituva/PR – R$ 4 milhões
- Paulista/PE – R$ 3 milhões
- São Gabriel do Oeste/MS – R$ 3 milhões
- Jateí/MS – R$ 2,5 milhões
- Angélica/MS – R$ 2 milhões
- Santa Rita d’Oeste/SP – R$ 2 milhões
- Campo Grande/MS – R$ 1,2 milhão