Real avança ante o dólar em meio a sinais de distensão no Oriente Médio

Reuters - O dólar fechou a segunda-feira com uma leve variação negativa ante o real, acompanhando o recuo da moeda norte-americana ante quase todas as demais divisas no exterior, em meio ao otimismo de que Irã e Estados Unidos possam chegar a um acordo para encerrar a guerra.

O dólar à vista fechou com queda de 0,19%, aos R$5,0193. No ano, a moeda passou a acumular baixa de 8,56% ante o real.

Às 17h03, o dólar futuro para junho -- atualmente o mais negociado no mercado brasileiro -- cedia 0,50% na B3, aos R$5,0245. A liquidez, no entanto, era limitada em função do feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, com apenas cerca de 125 mil contratos de dólar para junho negociados até este fim de tarde.

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar no sábado que os negociadores estão "chegando muito mais perto" de finalizar um acordo, nesta segunda-feira o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que há uma "coisa bastante sólida sobre a mesa em termos de capacidade de abrir o estreito (de Ormuz)".

Durante a tarde, o jornal Nikkei informou que EUA e Irã estão discutindo um plano para abrir o Estreito de Ormuz cerca de 30 dias depois que os dois países chegarem a um acordo para encerrar as hostilidades. Neste período, o Irã removeria as minas colocadas no estreito.

O otimismo de que possa haver um acordo levou o petróleo Brent a ser cotado abaixo de US$100 o barril durante toda a sessão, enquanto o dólar cedeu ante quase todas as demais divisas, incluindo o real, o rand sul-africano, o peso chileno e o peso mexicano. O índice do dólar também cedia ante uma cesta de divisas fortes.

“Estamos alinhados com o exterior, com o DXY (índice do dólar) ajustando. Há aí como pano de fundo um alívio no cenário geopolítico”, comentou o diretor da assessoria FB Capital, Fernando Bergallo.

Assim, o dólar se manteve no território negativo durante toda a sessão. Após atingir a cotação mínima intradia de R$4,9939 (-0,70%) às 9h46, a moeda à vista marcou a máxima de R$5,0209 (-0,16%) às 16h36, para depois fechar pouco abaixo deste valor.

No fim da manhã, sem efeito sobre as cotações, o Banco Central vendeu 40.000 contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 1º de junho.

Às 17h13, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,05%, a 98,975.

(Edição de Isabel Versiani)