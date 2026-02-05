Rússia sinaliza apoio à indústria brasileira em encontro com governo federal

247 - Uma delegação de alto nível do governo da Rússia se reuniu em Brasília com representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para discutir caminhos de cooperação econômica e industrial entre os dois países. O encontro reforçou o interesse mútuo em ampliar investimentos, parcerias produtivas e o intercâmbio tecnológico, com foco no fortalecimento da indústria brasileira.

As informações foram divulgadas pelo portal RT Brasil, que destacou que temas como inovação tecnológica, integração produtiva e expansão do comércio bilateral estiveram no centro das conversas. Segundo comunicado oficial, também foram debatidas estratégias de atração de investimentos e de aproximação institucional entre os setores industriais de Brasil e Rússia.

Na avaliação do secretário-executivo do MDIC, Márcio Elias Rosa, a cooperação com a Rússia pode contribuir para enfrentar gargalos estruturais da economia brasileira, especialmente em áreas consideradas estratégicas. Ele ressaltou a importância de avançar em setores capazes de elevar o nível tecnológico e o valor agregado da produção nacional. “Queremos produzir com mais tecnologia e valor agregado, avançando em áreas como fertilizantes, agroindústria, máquinas e equipamentos, energia limpa, logística e digitalização industrial, para tornar a indústria brasileira mais forte e competitiva”, afirmou.

A delegação russa foi liderada pelo vice-ministro da Indústria e Comércio, Alexey Gruzdev, acompanhado do representante comercial da Embaixada da Federação Russa no Brasil, Viktor Sheremetker. No encontro, Gruzdev destacou o caráter estratégico da relação bilateral e defendeu o aprofundamento da cooperação industrial entre os dois países. “Brasil e Rússia são parceiros estratégicos. Queremos ampliar investimentos e projetos industriais conjuntos, com benefícios concretos para nossas economias”, declarou.

O vice-ministro também enfatizou a disposição de Moscou em intensificar a troca de experiências técnicas, colocando à disposição do Brasil o conhecimento acumulado em áreas-chave. Segundo ele, a Rússia está pronta para compartilhar sua “experiência em tecnologia, infraestrutura e segurança produtiva, apoiando a modernização da indústria brasileira”.

A reunião em Brasília ocorreu às vésperas da 8ª Reunião da Comissão Brasil-Rússia de Alto Nível de Cooperação (CAN) e do Fórum Empresarial Brasil-Rússia, previstos para acontecer nesta quinta-feira (5). Os eventos devem aprofundar o diálogo político e econômico entre os dois países e abrir espaço para novos acordos e iniciativas conjuntas no campo industrial e comercial.