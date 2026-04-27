Silveira tem reunião com Dilma para tratar de infraestrutura energética com o Banco do BRICS

247 - O Brasil avançou na articulação de investimentos em infraestrutura energética ao ampliar o diálogo com o Banco do BRICS, em uma agenda que envolve segurança energética, modernização do setor elétrico e expansão da oferta de energia.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, recebeu nesta terça-feira (27) a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento [também conhecido como Banco do BRICS], Dilma Rousseff, para tratar da ampliação de investimentos e do fortalecimento de parcerias estratégicas.

Durante o encontro, o ministro ressaltou o ambiente de estabilidade regulatória no país e os avanços recentes do setor elétrico. Entre os destaques, mencionou o Leilão de Reserva de Capacidade de 2026 (LRCAP), considerado o maior da história brasileira em geração de energia, com contratação de 19 gigawatts e previsão de economia significativa ao longo dos contratos.

Silveira também enfatizou a importância da continuidade das políticas públicas no setor. “Receber a presidenta Dilma Rousseff, que já esteve à frente do Ministério de Minas e Energia e conduziu uma das mais importantes reformas do setor, é a reafirmação de que o Brasil sabe construir políticas de Estado. Hoje, damos sequência a esse processo, com uma nova agenda de modernização, segurança energética e atração de investimentos, em diálogo com parceiros estratégicos como o BRICS, para ampliar a nossa infraestrutura e fortalecer o papel do país na transição energética global”, afirmou.

Modernização e novos investimentos

O ministro destacou que o setor elétrico brasileiro passa por um novo ciclo de modernização, com medidas voltadas à ampliação da competitividade, atração de investimentos e garantia de segurança energética. A estratégia busca responder ao aumento da demanda e aos desafios da transição energética.

A reunião também abordou oportunidades de cooperação entre o Brasil e os países do BRICS em projetos de infraestrutura, incluindo expansão de redes de transmissão, integração de sistemas e soluções voltadas à sustentabilidade energética.

Cooperação internacional e desenvolvimento

O diálogo reforça o alinhamento entre o Ministério de Minas e Energia e o Banco do BRICS na promoção de projetos estruturantes. A expectativa é de que a parceria contribua para o desenvolvimento econômico, amplie a oferta de energia e atraia novos investimentos tanto no Brasil quanto em países parceiros.