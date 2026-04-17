STF libera R$ 3,7 bilhões em precatórios do Fundef para estados

247 - O Supremo Tribunal Federal autorizou a liberação de R$ 3,7 bilhões em precatórios do Fundef para estados brasileiros, com decisões assinadas nesta semana pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, em Brasília. Os recursos, que a União devia por repasses abaixo do correto no passado, serão aplicados em políticas públicas de educação e na valorização de professores.

Segundo informações divulgadas pelo próprio STF, os valores correspondem a ações cíveis originárias em que a Corte reconheceu erro no cálculo do valor mínimo anual por aluno durante a vigência do Fundef, o que gerou perdas financeiras para os estados. A decisão determinou a recomposição desses repasses.

Precatórios correspondem a dívidas reconhecidas pela Justiça que precisam ser quitadas por entes públicos, como União, estados ou municípios, após decisão judicial definitiva desfavorável. No caso do FUNDEF ou FUNDEB, tratam-se de quantias que o governo federal deve repassar a estados e prefeituras que acionaram a Justiça para receber diferenças não transferidas corretamente para a área da educação.

Recursos chegam a seis estados

A autorização contempla parcelas já formalizadas em precatórios de processos que envolvem Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte. Esses casos já haviam passado pelas etapas necessárias e aguardavam apenas a liberação para levantamento dos valores pelos governos estaduais.

As ações citadas incluem as ACOs 683, 648, 658, 669, 701 e 700. Nesses processos, a União já quitou os precatórios, e a medida atual permite que os estados tenham acesso aos recursos.

No processo que envolve o Pará, identificado como ACO 718, o STF determinou que o estado apresente informações adicionais para viabilizar a transferência. A etapa é necessária para que os valores sejam liberados de forma adequada.

Impacto na educação pública

A liberação dos recursos reforça o cumprimento das decisões judiciais e garante que os estados recebam valores reconhecidos como devidos. Os montantes devem fortalecer o financiamento da educação pública, além de contribuir para a valorização dos profissionais do magistério.

O movimento também consolida a atuação do STF na correção de distorções nos repasses do Fundef e amplia a capacidade dos estados de investir em políticas educacionais estruturantes.